18:07 Uhr

Der Grundstein für das neue Orff-Museum in Dießen ist gelegt

Von Uschi Nagl Artikel anhören Shape

Das neue Museum am Dießener Ziegelstadel nimmt Gestalt an. "Alles ist Phantasie" ist das Motto für ein Mitmachmuseum, das an den Komponisten Carl Orff erinnern wird.

„Alles ist Phantasie" lautet eine bekannte Sentenz des Komponisten und Musikpädagogen Carl Orff, die als Inschrift den Grundstein des Carl-Orff-Museums zieren wird. Zahlreiche Gäste hatten die Einladung der Carl-Orff-Stiftung angenommen und machten sich am Freitag bei winterlichem Wetter auf den Weg zum Orff-Anwesen am Dießener Ziegelstadel, um die Grundsteinlegung für den Museumsanbau mitzuerleben. Doch bevor der Grundstein mit Botschaften an die Nachwelt gefüllt und verschlossen wurde, kamen diejenigen zu Wort, die den Museumsneubau angestoßen hatten und die ihn mit spürbar großer Begeisterung begleiten: „Alles ist Phantasie", dieser Satz habe die Stiftung beflügelt, den testamentarischen Auftrag Orffs umzusetzen und ein Museum zu planen, erklärte Judith Janowski, die Generalsekretärin der Carl-Orff-Stiftung. Die Hausherrin empfing ihre Gäste auf der Baustelle, genauer auf der Decke des bereits fertigen Kellergeschosses, ungefähr dort, wo sich einmal das Foyer des neuen Museums befinden wird. Das Leben des Komponisten Carl Orff wird auf 260 Quadratmetern erlebbar gemacht Der Park des Orff-Anwesens, wo der Komponist mit seiner Frau Liselotte bis 1982 lebte, sei der richtige Ort, um mit einem lebendigen Museum an diesen besonderen Menschen zu erinnern. Große Unterstützung zur Umsetzung dieser Idee habe die Stiftung unter anderem von der Landesstelle für nichtstaatliche Musen und von der Marktgemeinde Dießen erhalten. Ein Architektenwettbewerb, finanziert von der Regierung von Oberbayern und der Marktgemeinde, sei ausgelobt worden, und der Siegerentwurf des Büros Meck-Architekten aus München habe Klarheit geschaffen, wo die Ausstellung Platz finden werde, wie groß ein Museumsfoyer sein müsse, oder wie das Alte mit dem neuen zu verbinden sei, freute sich Janowski. Dann sei die Phantasie von Museumsgestaltern gefragt gewesen: Wie kann das Leben eines Komponisten und Musikpädagogen auf 260 Quadratmetern erlebbar gemacht werden, und vor allem, wie kann man die Besucher dazu animieren, selbst Musik zu machen. „Denn hier soll ein lebendiges Museum entstehen", betonte Janowski. Der Grundriss des zukünftigen Museums sei bereits erkennbar „und heute legen wir den Grundstein", freute sich Janowski: „Lassen Sie uns gemeinsam die Phantasie Carl Orffs weiterleben und im Jahr 2025 ein beeindruckendes Museum am Westufer des Ammersees eröffnen". Der Architekt des Carl-Orff-Museums spricht mit den Worten Andrea Palladios Ein Museum zu bauen, sei wahrlich keine alltägliche Aufgabe für einen Architekten, erst recht, wenn es sich dabei um ein Museum für einen großen Komponisten handle, räumte Axel Frühauf, Geschäftsführer von Meck-Architekten, ein. Das Ziel sei - um mit den Worten des Renaissance-Baumeisters Andrea Palladio zu sprechen - ein Bauwerk von größter „Annehmlichkeit, Dauerhaftigkeit und Schönheit" zu schaffen.

Ammersee Plus In Dießen wechseln persönliche Dinge von Carl Orff den Besitzer

„Dass wir heute hier stehen, haben wir Carl und Liselotte Orff zu verdanken", betonte der Kuratoriumsvorsitzende, der Dießener Altbürgermeister Herbert Kirsch. In ihren letzten Lebensjahren habe Liselotte Orff entschieden, die Dießener Carl-Orff-Stiftung mit ihrem Erbe zu bedenken. „Zum Dank hat ihr die Marktgemeinde zum 80. Geburtstag den Goldenen Ehrenring verliehen", erinnerte sich Kirsch. Gegen das Museum in exponierter Lage im Außenbereich habe es keine einzige Bürgereinwendung gegeben, so Kirsch, und das, „wo die Dießener schon gerne mal einen Bürgerentscheid machen. Aber sie haben gesagt, super, das Carl-Orff-Museum wollen wir. Darauf bin ich schon ein bisschen stolz", freute sich der Altbürgermeister. Ein Zinnkrug der Eheleute Orff befindet sich im Grundstein des Museums Schließlich wurde die Urkunde zur Grundsteinlegung von Generalsekretärin Judith Janowski, vom Kuratoriumsvorsitzenden Kirsch, von Geschäftsführer Axel Linstädt und Bürgermeisterin Sandra Perzul unterzeichnet. Als Einlegegefäß diente ein Zinnkrug aus dem Haushalt der Orffs. Hinzu kamen die Eheringe von Lieselotte und Carl Orff sowie die Ausgabe des Ammersee Kurier vom 1. Dezember 2023. Schließlich verlötete der Schmiedemeister Walter Spensberger den Krug, der von Kirsch als Botschaft an die Nachwelt in den Grundstein eingelegt und verschlossen wurde. Der Dießener Altbürgermeister und Kuratoriumsvorsitzende der Carl-Orff-Stiftung, Herbert Kirsch, schließt den Grundstein des Carl-Orff-Museums. Foto: Uschi Nagl „Wir sind ein Mitmachmuseum, und mit seiner einzigartigen Mischung aus Rhythmus und Sprechgesang war Carl Orff so etwas wie ein Urvater des Rap", betonte Janowski, bevor die Festgesellschaft zum gemütlichen Teil der Feier am Kaminfeuer unter der Orffschen Pergola überging. Und so wurde zu Ehren des Komponisten und unter Leitung des Motivationskünstlers und Leiters der Albert-Teuto-Bücherei, Johannes Schindelbeck, gemeinsam mit dem Publikum auf der neuen Kellerdecke spontan und gut gelaunt ein kurzer Rap improvisiert.

