Dießen

vor 17 Min.

Der Heimatverein Dießen beschäftigt sich mit dem Nahen Osten

Plus Der Heimatverein Dießen greift den Nahost-Konflikt auf. Der Geschäftsführer der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg benennt verpasste Chancen und stellt dar, bei wem er die Verantwortung dafür sieht.

Von Uschi Nagl Artikel anhören Shape

Mehr als 80 Zuhörer sind der Einladung des Heimatvereins Dießen gefolgt und haben am Donnerstag den Vortrag „Wenn die Gewalt regiert – Fakten zum Krieg im Nahen Osten“ besucht, der im Blauen Haus, dem Kulturforum des Marktes Dießen, stattfand.

Mit dieser Veranstaltung, so die Moderatorinnen Miriam Anton und Katalin Fischer, wolle man Solidarität mit den Opfern des Anschlags zeigen, den die islamistische Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 in Israel begangen hat. Dabei seien mehr als 1200 Menschen ermordet und über 250, darunter auch Kinder, entführt wurden. Ihr Mitgefühl gelte auch den Zivilisten in Gaza, die von der Hamas „als menschliche Schutzschilde missbraucht werden und bei Bombenangriffen gestorben sind“. Der Abend sei ein Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus und für Demokratie und Menschenrechte, die aktuell in vielen Teilen der Welt mit Füßen getreten würden, betonten die Moderatorinnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen