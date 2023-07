Der Kammerchor Dießen singt beim Herz-Jesu-Fest in Südtirol

Der Kammerchor Dießen besucht Südtirol. Zum Herz-Jesu-Fest lassen die Sängerinnen und Sänger in der Latscher Pfarrkirche ungewöhnliche Töne erklingen.

Schloss Goldrain im Vinschgau war das Ziel der Chorfahrt des Kammerchors Dießen. Das beeindruckende Ambiente dieser Schlossanlage war der erste Teil in der Reihe schöner Erlebnisse dieser Reise, berichtet das Ensemble.

Am Sonntag gestaltete der Kammerchor unter Leitung von Thomas Zagel den feierlichen Gottesdienst zum Herz-Jesu-Fest in der Pfarrkirche von Latsch. Die Besucher waren vom Auftritt des Chors begeistert. Der Pfarrer betonte am Ende, dass der Festgottesdienst durch den Dießener Chor einen ganz besonderen künstlerisch hochwertigen Charakter erhalten habe.

Das Herz-Jesu-Fest ist in Südtirol nicht nur ein hoher kirchlicher Feiertag – es ist auch ein Tag der Besinnung auf die besondere geschichtliche Situation Südtirols. Als 1796 dem Land Tirol die Fremdbestimmung durch französische Truppen drohte (Andreas Hofer am Berg Isel), weihte man das Land dem Herzen Jesu und leistete in Bozen ein Bundesgelöbnis. Dieses wird von der heimatverbundenen Bevölkerung seitdem jährlich als Erinnerung und Bekräftigung der damaligen Zugehörigkeit zu Österreich erneuert, um so die Historie am Leben zu halten. Aufgrund dessen und aufgrund der besonderen musikalischen Umrahmung fanden sich außerordentlich viele Messbesucher ein.

Was es in der Latscher Kirche sonst nie zu hören gibt, präsentierte der Kammerchor Dießen: Anspruchsvolle afro-amerikanische Gospelsongs in mitreißenden Arrangements. Nach dem letzten Spiritual „Every Time I Feel the Spirit“ gab es viel Beifall von den Besuchern.

Bereits auf der Anreise dieser Chorfahrt war eine besonders schöne Unterbrechung die Einkehr beim Erbhof „Unterganzner“ in Kardaun bei Bozen mit einer Weingut-Führung und anschließender Degustation. Der legendäre Winzer Josephus Mayr erzählte dabei in mitreißender Darstellung die Historie des Weinguts und präsentierte ausgewählte Weine zur Verkostung.

In der Kategorie Naturerlebnis unternahm die Gruppe eine Wanderung von St. Martin im Kofel zum Aussichtspunkt Dolomitenblick, auf dem Rückweg mit traumhaftem Blick auf den Ortler – und alles bei bestem Wetter. Und so freuen sich die Choristinnen und Choristen des Kammerchors Dießen jedenfalls schon jetzt auf die nächste gemeinsame Chorreise. (AZ)