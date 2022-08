Der Markt Dießen fördert „Balkonkraftwerke“

Plus Die Gemeinde Dießen gewährt einen Zuschuss für die Anschaffung von Solaranlagen für den Balkon. Der Gemeinderat legt die Kriterien fest, wer profitieren kann.

Im Mai hatte der Gemeinderat Dießen beschlossen, Mini-PV-Anlagen beziehungsweise Stecker-Solar-Anlagen, auch Balkonkraftwerke genannt, fördern zu wollen. Jetzt wurden im Gremium die von der Verwaltung erarbeiteten Vergabekriterien vorgestellt unter denen Dießenerinnen und Dießener diese freiwillige Leistung in Anspruch nehmen können.