Der Markt Dießen hat einen neuen Kämmerer

Von Memmingen wechselt Gunther Füßle an den Ammersee. Seit Montag ist er der neue Kämmerer in Dießen. Seine erste Aufgabe ist es, den Haushaltsplan 2023 zu erstellen.

Dießen hat einen neuen Kämmerer. Gunther Füßle, zuvor Stadtkämmerer der kreisfreien Stadt Memmingen, hat am Montag (3. April) seine neue Arbeitsstelle im Rathaus angetreten. Inhaltlich ändert sich für den erfahrenen Verwaltungsbeamten nicht viel, war er doch auch zuvor lange Jahre als Leiter des Finanzbereichs bei verschiedenen Dienstherren tätig.

Aktuell verschafft er sich einen Überblick über die Dießener Finanzen. Dabei steht ihm nach Angaben aus dem Dießener Rathaus Regina Metz, die frühere Kämmerin, unterstützend zur Seite. Sie war 2021 in Mutterschutz gegangen und arbeitet nun wieder in Teilzeit für die Marktgemeinde. Dazwischen war Kornelia Mollemeier 13 Monate lang Kämmerin in Dießen. Als Erstes wird der Haushaltsplan 2023 erstellt.

Der Weg zur Arbeit ist für Günther Füßle jetzt kürzer

Gunther Füßle freut sich auf seine neue Wirkungsstätte. Für den Lengenfelder, der zuvor einen sehr langen Arbeitstag hatte, ist der Weg zur Arbeitsstätte jetzt um einiges kürzer.

Dies sei aber kein Grund in Dießen eine ruhige Kugel zu schieben, so Gunther Füßle. Im Gegenteil, er sei jemand, der Dinge vorwärtsbringen und etwas bewegen wolle. Durch den Wegfall der weiten Pendelstrecke bleibt ihm jedoch mehr Zeit und Energie. Bürgermeisterin Sandra Perzul freut sich sehr mit Gunther Füßle einen erfahrenen Kämmerer für die Marktgemeinde gefunden zu haben. Viele Kommunen hätten derzeit Schwierigkeiten entsprechend qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Da sei sie sehr erleichtert, dass diese wichtige Schlüsselposition nunmehr adäquat besetzt sei. (AZ)

Lesen Sie dazu auch