Der Markt Dießen wird am Sonntag zum Frühlingsmarkt

Nach der Premiere im vergangenen Jahr lädt der Dießener Gewerbeverband auch heuer wieder zum Frühlingsmarkt. Am Sonntag ist es soweit.

Im vergangenen Jahr feierte er Premiere, der Dießener Frühlingsmarkt. Am Sonntag gibt es die Fortsetzung. Dem Gewerbeverband Dießen ist es wieder gelungen, eine ganze Reihe an Marktständen für das Event zu begeistern. Der Markt, der sich durch die Mühlstraße bis zum Untermüllerplatz zieht, wird 28. April, um 11 Uhr durch Bürgermeisterin Sandra Perzul und den Gewerbeverbandsvorsitzenden Michael Franke eröffnet.

Speziell für die Kinder haben sich die Veranstalter zwei besondere Aktionen einfallen lassen. Um 13 Uhr sorgt „Die Gittlerin“ am Stand des Gewerbeverbands am Untermüllerplatz für viel Spaß. Zudem können sich die Kinder bei einer kleinen Schnitzeljagd durch die Dießener Geschäftswelt eine köstlich-kalte Belohnung verdienen.

Und diese Standbetreiber erwarten die Gäste des zweiten Dießener Frühlingsmarkts: Cordula Weißgerber (genähte Artikel), Chr. Saarangi-Rabe (marokkanische Tajine), Heidis Catering (Flammkuchen und Ochsenfetzenburger), Anneliese Weber und Johanna Bosch-Gilch (Wildfruchtmarmeladen, Weidenflechtprodukte, Blumenzwiebeln, Pflanzen), Perger Fruchtsäfte, Al Lago (italienische Spezialitäten), Stephan Feneberg (Holzkohlengrill), Luise Walter (individuelle Frauenbekleidung), Milton Sanchez (Harfen), Fischgeschäft Gastl (Steckerlfisch und peruanischer Fischsalat), Dr. Artus Pourroy (Bio-Rindfleisch von Gut Romenthal), Ammerseedrechsler, Ammersee Biohof und Ammersee Winery Utting, Wasserwacht Dießen, Angelika Weißgerber (Hylo Wasserstaubsauger).

Ab 12 Uhr haben zudem auch noch diese Dießener Geschäfte geöffnet: Ammersee Küchenstudio, Modehaus Huber, Feine Fummel, LA 13, Hoiss Schuhe, Ammerseeliebe, Kistentoyferl, Lissy Rott, Vetus Lignum, Rinneberg, Wilhelm Schweizer Zinnmanufaktur, Weibsbilder.

Und auch die Gastronomiebetriebe Seefelder Hof, Gasthof Unterbräu, michihochzwei, Cafe See You, Del Sur, Ammara, Al Lago und der Fischereibetrieb Gastl beteiligen sich am Frühlingsmarkt. (AZ)