Der MTV Dießen will und muss alles geben

Am kommenden Sonntag, 13. Oktober, will die Erste Mannschaft des MTV Dießen ab 14 Uhr nach der sehr unglücklich verlaufenen englischen Woche auswärts beim SC Maisach zurückschlagen. „Wir wissen, dass es schwierig wird, wollen aber trotzdem etwas holen“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Spiel.

Vergleiche mit dem SC Maisach hat es in den vergangenen Jahrzehnten keine gegeben. Der langjährige Kreisligist steht aktuell nach einer bisher guten Saison mit 18 Punkten auf dem vierten Platz, der MTVDießen dagegen nach einem schlechten September mit acht Punkten gerade mal auf dem Platz 13.

„Wir müssen alles geben“, gibt MTV-Trainer Philipp Ropers die Marschrichtung gegen Maisach vor

Gerade zu Hause ist Maisach also sicher favorisiert, Dießen will aber alles „reinwerfen“, um dennoch zu punkten. „Wir müssen alle alles geben, dann werden wir auch etwas mitnehmen“, gibt Ropers die Marschroute für sein Team vor. Die Zweite Mannschaft des MTV will nach dem Unentschieden am vergangenen Spieltag ebenfalls am Sonntag um 13:15 auswärts beim SV Erpfting wieder drei Punkte holen. (AZ)