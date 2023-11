Der MTV Dießen will vor der Winterpause endlich auswärts punkten

Die erste Mannschaft des MTV Dießen hat im letzten Spiel des Jahres ein klares Ziel vor Augen: Gegen den SV Polling sollen die ersten Auswärtspunkte her.

Im letzten Spiel des Jahres 2023 möchte die erste Mannschaft des MTV Dießen die Hinrunde gut abschließen. Gespielt wird am Sonntag (12. November, ab 14.15 Uhr) auswärts beim SV Polling. "Wir wollen uns zum Abschluss auch auswärts noch einmal ordentlich präsentieren", sagte MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor dem Spiel.

Im ersten Duell Mitte September zeigte das Team vom Ammersee zu Hause eine seiner besten Saisonleistungen, musste sich allerdings nach zwei späten Gegentreffern dennoch mit 1:2 geschlagen geben.

Leistung des MTV beim Heimspiel gegen Polling war besser als das Ergebnis

Diesmal wünscht die Mannschaft an die damalige Leistung anzuknüpfen, aber mit einem besseren Ergebnis wieder an den Ammersee zurückzufahren. Zugleich will die Ropers-Truppe den Gastgebern die letzte Möglichkeit auf die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga nehmen.

"Wir wollen im letzten Spiel vor der Winterpause endlich die ersten Auswärtspunkte", ist die Richtung für Ropers und sein Team klar.

Die zweite Mannschaft des MTV tritt bereits am Samstag, 11. November, als schon feststehender Tabellenzweiter um 13:15 Uhr beim Tabellendritten in Tutzing an und will eine sehr starke Hinrunde mit einer hervorragenden Leistung beenden. (AZ)

