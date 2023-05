Der MTV Dießen will zurück an die Tabellenspitze

Der MTV Dießen empfängt am Sonntag Unterammergau. Die Fußballer hoffen dabei, wieder die Tabellenführung zu übernehmen.

Am Sonntag will die Erste Mannschaft des MTV Dießen zu Hause um 14 Uhr mit einem Heimsieg gegen den WSV Unterammergau wieder zurück an die Tabellenspitze. "Wir wollen das Ergebnis und die Leistung des letzten Spiels bestätigen", sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers vor der Partie.



Im Hinspiel konnte das Team vom Ammersee auswärts nach einer guten kämpferischen Leistung einen 1:0-Erfolg und drei Punkte mitnehmen. Die Gäste punkteten seitdem aber fleißig und liegen vor dem zweiten Duell als Tabellenerster drei Punkte und einen Platz vor dem MTV. Die Dießener wollen nun mit einem Heimsieg wieder die Tabellenführung übernehmen.



Die Zweite Mannschaft des MTV will ihr Spiel anschließend um 16 Uhr ebenfalls gegen Unterammergau für sich entscheiden. (AZ)

