Der neue Cello-Lehrer an der Dießener Musikschule lädt zur Schnupperstunde ein

Rüdiger Zipellius heißt der neue Musiklehrer an der Dießener Musikschule. Seit seinem fünften Lebensjahr spielt er Cello. Was ihn von Berlin an den Ammersee führt.

Der Musikpädagoge Rüdiger Zippelius liebt den warmen Klang seines Cellos und die vielen Möglichkeiten, die sein Instrument bietet. Nach 23 Jahren als Musiker und Musiklehrer in Berlin zieht es den gebürtigen Franken nun zurück nach Bayern. Ab September gibt er Cello-Unterricht in Dießen, bereits am Montag, 24. Juli, lädt der Cellist zu Schnupperstunden in die Musikschule Dießen ein.

Zippelius selbst hat bereits im Alter von fünfeinhalb Jahren Cello-Unterricht erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung der Musikschule und früh im Klavier-Trio (Geige, Cello, Klavier) mit seinen beiden älteren Brüdern Erstplatzierungen beim Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ abgeräumt. Schon mit Zwölf war der junge Musiker Jungstudent bei Professor Julius Berger. Seine Eltern hätten damals, als leidenschaftliche Laienmusiker, vieles in den Unterricht ihrer Söhne investiert, erinnert er, aber man könne mit dem Cello-Unterricht durchaus auch später und in ruhigerem Tempo beginnen: „Es reicht auch, wenn man mit acht, neun oder zehn Jahren anfängt. Heinrich Schiff hat mit elf Jahren begonnen und ist trotzdem ein Mega-Cellist geworden.“

Cello ist für Rüdiger Zippelius ein spannendes Solo-Instrument

1999 beendete Rüdiger Zippelius sein Hauptstudium Violoncello erfolgreich an der Musikhochschule Hamburg mit dem Diplom-Abschluss und absolvierte 2002 das Konzertexamen an der Universität der Künste in Berlin. „In jungen Jahren bin ich gerne in Berlin hängengeblieben“, erzählt er. „Doch nun möchte ich zurück aufs Land“. Deshalb habe er immer wieder die Stellenanzeigen des bayerischen Musikschulverbandes durchforstet und mit Dießen den richtigen Ort gefunden. „Es gibt auf dem Land nur wenige Musikschulen, die Cello-Unterricht anbieten“, weiß Zippelius.

Im Unterricht gehe es ihm darum, Freude an der Musik und natürlich die technischen Grundlagen für sein Instrument, das Cello, zu vermitteln. „Wenn man den weichen, warmen Klang des Violoncellos mag und einem die fließenden, ineinander übergehenden Bewegungsabläufe liegen, ist es ein wunderbares Instrument“. Cello, schwärmt Rüdiger Zippelius, sei ein spannendes Solo-Instrument und eigne sich ebenso für kleine Ensembles, für Kammermusik oder für große Orchester und werde auch in Bands immer beliebter. Cello ist nach Ansicht des Musikers und Musikpädagogen in Klein- und Großgruppen gleichermaßen wirkungsvoll, und schließlich sei es auch ein sehr „emotionales Instrument“, das gerne in der Filmmusik eingesetzt werde.

"Gemeinsames Musizieren ist eine wunderbare Belohnung für fleißiges Üben"

Mit Kindern arbeitet Rüdiger Zippelius im Unterricht bevorzugt mit der Cello-Schule des Violinpädagogen Egon Saßmannshaus „Früher Anfang auf dem Cello“. Zu den Lieblingskomponisten des neuen Dießener Cello-Lehrers gehören neben Schumann „natürlich Bach und Beethoven“. „Aber grundsätzlich bin ich offen für alles Neue.“ Gruppen- und Ensemble-Arbeit ist nach Ansicht von Rüdiger Zippelius „das Herzstück“ der musikalischen Bildung. „Und das gemeinsame Musizieren ist immer auch eine wunderbare Belohnung für fleißiges Üben“, sagt er.

Anmeldungen für die Schnupperstunden am Montag, 24. Juli, sind ab sofort möglich, per E-Mail an musikschule-diessen@t-online.de oder telefonisch unter der Nummer 08807/6410. (AZ)