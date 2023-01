Neuer Dießener Streetworker will die Jugend an ihren Treffpunkten besuchen

Verschwiegenheit, Vertrauen, Prävention – das sind die Themenschwerpunkte des neuen Dießener Streetworkers, Alexander Sauter. Seit einer Woche ist er im Amt.

Seit einer Woche beschäftigt die Gemeinde Dießen einen Streetworker in Vollzeit. Für sie sei es ein sehr erfreulicher Anlass, den Pädagogen Alexander Sauter vorstellen zu dürfen, erklärte Bürgermeisterin Sandra Perzul im Rahmen eines Treffens im Rathaus, an dem auch Frank Fastl (Jugendreferent im Gemeinderat), Lea Schürer (Jugendbeirat) und Simon Brieger (Jugendtreffleiter) teilnahmen.

"Wir sind froh, dass wir Herrn Sauter gewinnen konnten." Während seines Werdegangs sei Sauter für unterschiedliche soziale Einrichtungen und Zielgruppen tätig gewesen. "Er weiß, was aufsuchende Jugendarbeit bedeutet", fasste die Bürgermeisterin zusammen. Sauter werde sich nicht in einem Büro verkriechen, sondern mit Jugendtreffleiter Simon Brieger, dem Jugendbeirat und den Sozialarbeitern in den Schulen ein Netzwerk aufbauen und aktiv auf junge Leute zugehen. Die Jugendlichen sollen wissen, erklärte Perzul, dass es jemanden "außerhalb von den Behörden" gibt, an den sie sich jederzeit mit ihren Problemen wenden können, auf dessen Verschwiegenheit sie vertrauen können, der bei unterschiedlichen Problemlagen ansprechbar ist und als eine Art Lotse diene. Zum Beispiel, wenn es um Unterstützung bei Bewerbungen gehe oder auch um Drogenprobleme, häusliche Gewalt oder Essstörungen.

Als langjähriger Mitarbeiter von Bildungsträgern habe er zahlreiche Integrationsmaßnahmen für Jugendliche, Wiedereinsteiger, Alleinerziehende oder Wohnsitzlose begleitet. Unter anderem sei er auch in der aufsuchenden Sozialarbeit, die vom Jobcenter Landsberg initiiert wurde, tätig gewesen, berichtete Alexander Sauter. Dabei gehe es um Menschen, "die durchs Raster rutschen", und unter anderem ihre Wohnungen nicht mehr verlassen. Häufig handle es sich dabei auch um Familien, in denen Kinder und Jugendliche leben. Auch in Dießen habe er bereits sogenannte "Bedarfsgemeinschaften" betreut. "Ich kenne mich vor Ort also schon ein wenig aus", so der 56-Jährige. Berührungsängste dürfe es auch bei seiner Arbeit als Streetworker in Dießen nicht geben, Erreichbarkeit sei wichtig, Flexibilität sei angesagt. Die Zusammenarbeit mit seinem Kollegen Simon Brieger sei für ihn "ein Glücksfall. Da gibt es wichtige Schnittmengen."

Vertrauen zu den Jugendlichen in Dießen aufbauen

Alexander Sauter möchte die Jugendszenen in Dießen an deren Treffpunkten besuchen, Gespräche anbieten, Vertrauen aufbauen und bei Bedarf Beratung anbieten. "Ansonsten fliege ich unter dem Radar. Solange nicht Leib und Leben bedroht sind, habe ich hinsichtlich der personenbezogenen Daten meiner Klienten Schweigepflicht. Die ersten guten Erfahrungen werden sich in der Szene herumsprechen", meint er zuversichtlich. Grundsätzlich sei Prävention das wichtigste Ziel.

Bei der bevorstehenden Jungbürgerversammlung am Freitag, 3. Februar, 18 Uhr, im Blauen Haus kann man den Pädagogen persönlich kennenlernen.

Eine zweite, gemeinsame Streetworker-Stelle für die Ammersee-Westufergemeinden ist bislang noch unbesetzt. "Zwischen den Streetworkern ist Austausch und Zusammenarbeit geplant", betonte Perzul. Es gehe insbesondere darum, "kritische Situationen entlang der Bahnlinie gemeindeübergreifend zu klären, ohne dass die Polizei auftaucht."

Für den Dießener Streetworker gibt es kein Büro im Rathaus

Alexander Sauter hat bis zum 1. Staatsexamen Lehramt für Realschule (Deutsch, Geschichte und Sozialkunde) studiert. Danach war er – vor seiner langjährigen Tätigkeit im sozialen Bereich – einige Jahre als Redakteur tätig. "Musik", sagt er, "ist seitdem immer noch mein zentralstes Hobby und ein wunderbarer Ausgleich zur Arbeit."

Ein Büro im Rathaus wird es deshalb nicht geben. "Da wäre die Hemmschwelle für die Zielgruppe zu hoch", meint Bürgermeisterin Perzul. Aber möglicherweise finde sich "ein geschützter Raum", in dem einmal pro Woche eine Sprechstunde abgehalten werden kann. Außerdem ist der Streetworker Sauter jederzeit mobil unter der Telefonnummer 0171/7953675 erreichbar.