Der "Schuse" geht in Rente und sein Lkw verschwindet aus dem Dießener Ortsbild

Elfmal hat er mit seinem Lkw den Erdball umrundet, jetzt geht Franz Sanktjohanser in den Ruhestand. Sein Dießener Betrieb ist bald Geschichte.

„Mein Fahrzeug bekommt keinen TÜV mehr, und ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Das ist einfach so“. In Kürze wird der blaue Lkw, in dessen Führerhaus neben dem Franz - stets ordnungsgemäß angeschnallt - meist die Husky-Dame Yuma sitzt, aus dem Dießener Ortsbild verschwinden. Auch wenn mancher sich über den regen Fahrzeugverkehr im Dorf ärgert, dem „Schuse“, wie ihn seine Freunde nennen, lächelt man zu und viele Kinder winken begeistert, wenn der alte Iveco-Selbstlader mit Container, vorbei rumpelt.

Man könnte viele Geschichten erzählen über den Naturliebhaber, Sportler, Lokalpolitiker, Familienvater, Fuhrunternehmer und Individualisten Franz Sanktjohanser, 72, der nach seiner Ausbildung zum Feinmechaniker, am 1. April 1974, die Nachfolge seines Vaters Ludwig Sanktjohanser antrat, der damals unter anderem für die Müllabfuhr in der Marktgemeinde zuständig war – am Montag in Dießen, am Donnerstag in St. Georgen. „Die Deponien waren am Röthelmoos oder in der Kiesgrube in Engenried“, erinnert sich Franz, den in Dießen fast jeder duzt.

1977 wurde die Müllabfuhr neu organisiert und hoheitlich vom Landkreis Landsberg übernommen. Für Franz taten sich neue Türen auf. Er hatte sich längst einen Namen gemacht und sein Fuhrunternehmen war gefragt: Aufträge von ortsansässigen Unternehmen, Handwerksbetrieben, Garten- und Landschaftsbauern, Baumpflegern, Bauunternehmen, auch aus den umliegenden Gemeinden, flatterten ins Haus. 1996 wurde ein modernes Containersystem mit 18 Abrollcontainern angeschafft. Mit der Baggerschaufel wurden Pflanzlöcher oder Teiche ausgehoben, große Bäume ein- und umgepflanzt oder Container be- und entladen, in denen Sand für Kinderspielplätze, Grünschnitt, Erdaushub, Sondermüll und vieles mehr transportiert wurde.

Im Ruhestand geht es weiter sportlich zu

Gerne hätte Franz Sanktjohanser für sein Unternehmen einen Nachfolger gefunden. „Aber es ist eben harte körperliche Arbeit, und das auch am Wochenende“, sagt er. Freitags und samstags wurden die privaten Kunden bedient: Gärten wurden umgestaltet, Bauschutt sachgerecht entsorgt, Baumaterial für Häuslebauer angeliefert und auch mal ein Klavier transportiert und mit dem Ladekran in den zweiten Stock gehievt. Auch seitens der Marktgemeinde waren die Dienste des Unternehmens gefragt, so zum Beispiel beim Auf- und Abbau des Töpfermarktes oder auch bei der Neugestaltung der Seeanlagen.

„Meine Frau hat mir immer den Rücken freigehalten und sich um die Büroarbeit gekümmert“, sagt Sanktjohanser. Insbesondere in den 1980er-Jahren, als die beiden Kinder noch klein waren, sei das nicht immer einfach gewesen. „Damals war ich als aktiver Spieler viermal pro Woche abends im Eishockey-Training“. Als erfolgreicher Sportler, hauptsächlich in der Disziplin Inline-Skating, stand Franz bei der Sportlerehrung der Gemeinde Dießen schon oft im Mittelpunkt und auf dem Podium. Aktuell freut er sich auf den Start der Inliner-Saison und auf die ersten Trainingsläufe mit der Triathletin Claudia Bregulla. Im Herbst möchte er dann wieder am Eishockey-Training in Landsberg teilnehmen. „Es gibt Leute, die verstehen nicht, warum ich neben meiner körperlich anstrengenden Arbeit so viel Sport mache“, sagt Sanktjohanser. „Aber das eine bedingt das andere: Durch den Sport bin ich fit für meine Arbeit, und meine Arbeit ist das Training, dass ich für den Sport brauche.“

Ans Ausschlafen denkt Franz Sanktjohanser auch im Ruhestand nicht

Damit neben Sport und Beruf die Familie nicht zu kurz kam, sei er in den 80er-Jahren stets mit zwei Kindersitzen im Lkw unterwegs gewesen, erinnert sich Sanktjohanser. „Meine Kinder haben mich gern begleitet und im Lkw sogar ihr Mittagsschläfchen gemacht“. Auch die Nachbarskinder aus der Fischerei gehörten schon immer zu den Fans des Fuhrunternehmers. Da durfte man schon mal in die Fahrerkabine klettern, die Baggerschaufel ganz genau begutachten oder ein Stückchen mitfahren.

Wenn alle noch laufenden Aufträge abgewickelt sind, möchte sich Franz Sanktjohanser endlich um seine privaten Baustellen kümmern: Sein Wohnhaus sei sanierungsbedürftig. Ebenso das Nachbarhaus, ein kleines, denkmalgeschütztes Fischerhäuschen, das er seit einigen Jahren sein Eigen nennt. Franz Sanktjohanser möchte es für seine Kinder und Enkelkinder sanieren und restaurieren. Im Herbst soll es wieder bewohnbar sein. Bis dahin kann er als Bauherr seinen Lkw, den Ladekran und die Container natürlich noch gut gebrauchen.

Und dann sind da noch die Störche im Garten, die seit einigen Jahren auf einem eigens für sie errichteten Storchenmast nisten. Franz Sanktjohanser und seine Frau Renate Alton haben stets ein liebevolles Auge auf das Storchenpaar, deren Nachwuchs sie im vergangenen Jahr, am Pfingstsonntag, in einer aufwendigen Aktion vor dem Erfrieren während der Schafskälte gerettet haben (wir berichteten). „Wenn alles gut geht, werden die jungen Störche dieses Jahr wohl Anfang Mai schlüpfen und hoffentlich von der Schafskälte verschont bleiben“.

Insgesamt 30 Jahre hat sich Franz Sanktjohanser in der Vergangenheit für wechselnde Fraktionen im Gemeinderat engagiert. Bis zum Ende der Legislaturperiode möchte er am Ball bleiben, zur Kommunalwahl 2026 will er nicht mehr kandidieren. „Dann müssen Jüngere ran“, meint er. Ans Ausschlafen denkt er auch im Ruhestand nicht. Er möchte weiterhin jeden Morgen rechtzeitig zum Sonnenaufgang am See sein. „Im Sommer bin ich mit der Yuma schon um halb fünf drunten am See. Das ist eine enorme Stimmung“, schwärmt er. Und im Winter macht er gelegentlich einen Abstecher ins Ammermoos: „Morgens ist man dort allein, wenn der Nebel aufsteigt oder der Raureif glitzert. Das gefällt mir.“ Sein Fazit: „Nach 300 Metern habe ich mein Urlaubsziel am See erreicht.“ Tausende Fotos hat Franz Sanktjohanser bei diesen Exkursionen mit seiner Kamera bereits gesammelt.

Christbäume werden vom "Schuse" auch weiterhin verkauft

Ein Handy möchte er sich allerdings nie anschaffen. „Das ist für mich ein Terrorinstrument.“ Anrufe von Kunden nimmt Renate Alton im heimischen Büro entgegen. Den beliebten Christbaumverkauf in der Vorweihnachtszeit möchten die beiden als „Rentnerprojekt“ beibehalten. „Viele Kunden haben meinem Fuhrunternehmen jahrzehntelang die Treue gehalten“, sagt Franz Sanktjohanser zum Abschied. „Daraus sind zahlreiche Freundschaften und ein großer Wissensschatz entstanden, der mir sehr viel bedeutet. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.“