Der Spielplatz in den Dießener Seeanlagen ist gereinigt und saniert

Pünktlich zum Frühlingsanfang wurde der Spielplatz in den Dießener Seeanlagen saniert. Das Bauhofteam war mehrere Tage damit beschäftigt, den Kletterturm neu zu bauen und vor Ort zu errichten. Dabei hat man auch den gesamten Rollkies im Fallbereich unter den Spielgeräten getauscht.

Insgesamt 116 Tonnen Material wurden so neu eingebracht und vorhandene Verunreinigungen entfernt. Für die regelmäßige Kontrolle der insgesamt 14 Spielplätze im Gemeindebereich sind zwei Mitarbeiter geschult.

Zwei Spielplatzprüfer kontrollieren wöchentlich

Als qualifizierte Spielplatzprüfer prüfen sie laut Pressemitteilung aus der Dießener Verwaltung alle Einrichtungen wöchentlich und stellen sicher, dass die Spielgeräte in einwandfreiem Zustand sind. Frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von Gefahrenquellen gehört zu den Pflichtaufgaben der Marktgemeinde.

Die Sanierung des Spielplatzes in den Seeanlagen hat Materialkosten in Höhe von rund 2600 Euro verursacht. In letzter Zeit seien häufigere Reparaturen aufgrund von Vandalismus nötig gewesen. Dennoch, so Bauhofleiter Martin Holzschuh, seien die Dießener Spielplätze im Allgemeinen in einem guten Zustand. (AZ)

