Dießen

vor 2 Min.

Der Turmschreiber von Dießen sagt Auf Wiedersehen

Plus Vier Wochen lang wohnte und arbeitete Jürgen Ghebrezgiabiher im Dießener Taubenturm. Jetzt verabschiedet er sich, aber nicht ohne ein kurzes Resümee.

Von Frauke Vangierdegom

Wenn ein paar Besucher mehr die Stufen in den Dießener Taubenturm hinaufgestiegen wären, hätte sich Jürgen Ghebrezgiabiher ein noch positiveres Resümee über seine Residency in unmittelbarer Nachbarschaft zum Marienmünster gezogen. Aber auch so zeigt sich der Wortwerker, der vier Wochen lang als "Artist in Residence" nicht nur im Taubenturm gearbeitet, sondern auch gewohnt hat, zufrieden.

"Ich habe eine gute Zeit hier verbracht und konnte den Ort ausgiebig erkunden", zieht Ghebrezgiabiher Bilanz. Ganz besonders habe er sich über die fruchtbaren Gespräche mit seinen Gästen im Taubenturm gefreut, über die Erzählungen zu den Bildern, die entweder im Bildersee oder an den Wänden im zweiten Stock des Turmes abgelegt oder aufgehängt wurden. Und über die niedergeschriebenen Geschichten auf den großen weißen Papierrollen im ersten Stock, denen er nach seiner Abreise viel Zeit widmen möchte. "Unter den Geschichten sind auch welche, die nicht von Dießenerinnen und Dießenern geschrieben wurden und teils auch gar nichts mit Dießen direkt zu tun haben."

