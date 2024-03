Der Weltfrauentag geht auch die Mittelschicht etwas an

Am 8. März ist Weltfrauentag. In Dießen gibt es dazu einen Workshop mit einer Künstlerin. Hintergrund ist der Spagat zwischen Beruf und Familienarbeit.

Der Weltfrauentag ist auch in diesem Jahr wieder ein Thema beim Verein "Freie Kunstanstalt" und bei der Mittwochdisko in Dießen. Sie bieten dazu am 8. und 14. März Veranstaltungen in der alten Schreinerei Graf, Johannisstraße 31, in Dießen an.

Am Freitag, 8. März, findet von 15 bis 18 Uhr ein Workshop zum Thema „Empowerment“ statt. Die Teilnehmerinnen setzen sich mithilfe von Schreib- und Kreativtechniken mit ihrem Selbstausdruck auseinander. Sie erschaffen Kunstwerke, die sie an ihre Werte erinnern. Im gegenseitigen Austausch entsteht Verbundenheit.

Referentin beim Workshop zum Weltfrauentag ist Verena Kandler

Als Referentin konnte Verena Kandler gewonnen werden. Kandler studierte Kunstpädagogik und Kunstgeschichte in Augsburg und ist seit 2015 deutschlandweit mit Ausstellungen, Workshops und Projekten vertreten. Es wird eine kleine Teilnahmegebühr verlangt. Anmelden ist möglich unter: programm@freie-kunstanstalt.de. Für Interessierte, denen die Teilnahme am Workshop aus finanziellen Gründen schwerfällt, bietet die Freie Kunstanstalt einen kostenlosen Platz an.

Verena Kandler kommt am Weltfrauentag zu einem Workshop für Frauen in die Freie Kunstanstalt nach Dießen. Foto: Freie Kunstanstalt

Der Workshop richte sich an alle Frauen, die weg wollen von Fremdbestimmung, hin zu mehr Selbstwirksamkeit, erklärt dazu Carmen Tagliapietra von der Freien Kunstanstalt. Besonders schwierig (und gleichzeitig essenziell für ihre Gesundheit) sei dies für berufstätige Mütter. Sie verweist dabei auf ihre Wahrnehmungen: "In meinem persönlichen Umfeld (Mittelschicht am Ammersee, sehr gut qualifizierte Mütter, die extrem beansprucht sind) habe ich in den letzten Monaten immer wieder gehört: „Am liebsten würde ich aufhören zu arbeiten.“ Sie frage sich, woran das liegen könnte. Denn allen Frauen, mit denen sie gesprochen habe, habe ihr Beruf „vor den Kindern“ sehr viel Spaß gemacht. Doch jetzt scheine er eine zusätzliche Belastung für sie zu sein. Der einzige Grund, weiterzuarbeiten, besteht für diese Frauen darin, dass ein Gehalt für die Aufrechterhaltung des Lebensstandards ihrer Familie nicht reicht.

Sechs Tage später geht es in Dießen um den "Antifeminismus von rechts"

Bei dieser zusätzlichen Belastung handle es sich um eine „zweite Stelle“, die zur Care-Arbeit für Kinder oder manchmal pflegebedürftige Angehörige dazukommt. Dabei werde es nicht leichter, wenn Kinder vom Kindergarten in die Schule wechseln. Tagliapietra erwähnt dazu eine persönliche Beobachtung: "Ich war in Schondorf auf der Grundschule. Ende der 4. Klasse hieß es: „Jetzt horcht's mal alle her, die auf's Gymnasium gehen. Tunwörter nennt man auch Verben.“ Heute sei in der 3. Klasse ganz selbstverständlich von Verben die Rede. Ihre Tochter tue sich in der Schule leicht, trotzdem brauche sie regelmäßig ihre Hilfe bei den Hausaufgaben.

Gleichzeitig wolle man aber auf keinen Fall antifeministische Ideologien befeuern. Entsprechend positioniere man sich bei dem Vortrag „Antifeminismus von rechts“ der am Donnerstag, 14. März, ab 19.30 Uhr von der Mittwochsdisko veranstaltet wird. Referentinnen sind Tina Cubara-Steiger vom Vorstand der Betroffenen-Initiative „Die Nächste“ sowie Inge Kleine vom Vorstand des Kofra (Kommunikationszentrum für Frauen zur Arbeits- und Lebenssituation) in München. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Kurt-Eisner-Verein/Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern statt.