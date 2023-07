Der zwölfte Mann beim Ammersee Cup in Dießen sind die vielen Helfer

Bei den Vorbereitungen auf den 15. Ammersee Cup in Dießen wirbelt Sturmtief "Ronson" alles durcheinander. Viele helfende Hände sorgen dafür, dass die Veranstaltung dennoch ein voller Erfolg wird.

Was soll's sein? Bratwurstsemmel, Steak mit Kartoffelsalat oder doch lieber Pommes? Der kleine Knirps ist sich unsicher und wirft Hilfe suchende Blicke in Richtung Mannschaftskameraden, erkennbar an den leuchtend grünen T-Shirts. „Ganz klar Pommes“ schallt es von hinten – damit ist die nächste Fritten-Sammelbestellung klar und die Schlange vor der Pommes-Ausgabe wird noch ein gutes Stück länger.

Die würzigen Kartoffelstangen waren eindeutig einer der Verkaufsschlager beim 15. Ammersee Cup auf dem Dießener Fußballplatz, der vergangenes Wochenende stattfand. Und dessen letzte Vorbereitungen nicht mit einem Paukenschlag, sondern mit ein paar kräftigen Donnerschlägen begannen. Der heftige Sturm zerfetzte regelrecht die schon aufgebauten drei Zelte und gefährdete gar die Austragung des Turniers. Doch dank des Einsatzes unzähliger helfender Hände rund um das Orgateam des Fußball-Fördervereins und von teilweise schwerem Gerät wurde aus den traurigen Resten tatsächlich wieder zumindest ein großes Küchenzelt und aus dem mit Zweigen und Blattwerk übersäten Rasen fünf Spielfelder.

Auch Bürgermeisterin Sandra Perzul (link) war im Dauereinsatz beim diesjährigen Ammersee Cup in Dießen. Foto: Katja Thon

„Der zwölfte Mann waren dieses Jahr ganz klar unsere Helferinnen und Helfer“, sind sich Ingo Bollinger, Kopf des Orgateams und Stefan Kunschak, Vorsitzender des Fußball-Fördervereins, einig. „Und die hatten teilweise gar nichts mit Fußball zu tun.“ Unterstützt wurde auf viele Weise: vom Einsatz örtlicher Handwerker über Lebensmittel- und Getränkespenden bis hin zum Kuchen backen oder Stand-Dienst der Eltern, deren Kinder auf dem Feld waren.

Bei 30 Grad sorgt der Wasservorhang der Dießener Feuerwehr für Abkühlung

Nach den stressigen Vorbereitungen lief am Wochenende zum Glück alles glatt. Und auch der Hitze wurde erfolgreich entgegengewirkt: Um am Samstag bei mehr als 30 Grad für Abkühlung zu sorgen, baute die Dießener Feuerwehr einen Wasservorhang auf, der von Zuschauenden und Spielenden gleichermaßen genutzt wurde.

Einmarsch der am Ammersee Cup 2023 teilnehmenden Mannschaften mit dem Spielmannszug Dießen. Foto: Gunther Breuer

So können Bollinger und Kunschak eine durchweg positive Bilanz der Veranstaltung ziehen: „Uns haben im Nachgang des Turniers viele begeisterte Stimmen der beteiligten Vereine erreicht, das freut uns natürlich sehr.“ Besonders hervorheben wollen sie auch den professionellen Einsatz der jugendlichen Schiedsrichter bei den Spielen.

Für den MTV Dießen steht ein Podestplatz noch aus

Folgende Mannschaften belegten die ersten Plätze: U7 – SV Aubing; U8 – FC Wacker München; U9 – SV Inning; U10 – TSV 1865 Murnau; U11 – FC Puchheim; U12 – VdS Spardorf; U13 – TSV Hechendorf. Und was sind die Wünsche für den nächsten Ammersee Cup? „Dass alle Eltern genauso viel Spaß beim Turnier haben wie die Spielerinnen und Spieler und nicht zu enttäuscht oder verbissen sind, weil ein Podestplatz für den MTV Dießen noch aussteht.“ (AZ)