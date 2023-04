Die Aktion "autofreier Tag" am ASG in Dießen funktioniert auch am Streiktag

Ausgerechnet am zweiten "autofreien Tag" des Ammersee Gymnasiums in Dießen streikt auch die Bahn.

Am Freitag hatte der Klimarat des Ammersee Gymnasiums in Dießen (ASG) zum zweiten Mal einen "autofreien Tag" ausgerufen. Dieser Tag hat das Ziel, dass Lehrkräfte wie Schülerinnen und Schüler möglichst ohne Auto zur Schule kommen. "Lasst uns gemeinsam CO 2 einsparen und das Verkehrschaos am ASG eindämmen", steht auf einem Plakat zur Aktion.

Beim ersten "autofreien Tag" im März hat das laut Schulleiter Alfred Lippl schon mal gut funktioniert. Und am Freitag? Schließlich war das auch der Tag, an dem der Bahnverkehr bis in die Mittagsstunden bestreikt wurde. Ein Ausweichen auf öffentliche Verkehrsmittel also war unmöglich.

Lippl zeigt sich im Gespräch mit unserer Redaktion überzeugt: "Ohne Auto zur Schule kommen, das geht auch an einem Streiktag. Zumindest für Schülerinnen und Schüler aus Dießen oder Riederau." Deshalb habe man auch laut gewordene Überlegungen, den "autofreien Tag" zu verschieben, gleich wieder verworfen.

Es muss auch in den Alltag passen

"Autofreier Tag bedeutet ja nicht, dass es verboten ist, mit dem Auto zur Schule zu kommen", betont Lippl. Vielmehr gehe es darum, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass nicht jeder Weg mit einem Auto zurückgelegt werden muss. Die Grundidee der Aktion sei vielmehr ein Umdenken anzustoßen. Natürlich müsse die Entscheidung, wie der Schulweg bewältigt wird, auch mit den äußeren Umständen unter einen Hut gebracht werden können. Er glaube, dass die Mehrheit der Lehrkräfte, Eltern und Schüler sehr gut verstanden hätten, worum es beim "autofreien Tag" am ASG gehe. Das habe auch eine Umfrage gezeigt, die unmittelbar nach dem ersten Aktionstag stattgefunden habe.

Auch er selbst würde, wenn es die Umstände zuließen, auch mal mit dem Fahrrad zur Schule kommen, so Lippl. Am gestrigen Streiktag allerdings sei das für ihn nicht möglich gewesen, da er außer seinen Verpflichtungen an der Schule in Dießen auch noch einen Termin in Landsberg wahrnahm: Am Ignaz-Kögler-Gymnasium in Landsberg wurde mit Julia Garbe eine neue Schulleiterin in ihr Amt eingeführt.

