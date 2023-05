Die Band Schwarzbrenner und die "goldenen Ströme"

Plus Einmal wöchentlich spricht AK-Mitarbeiter Michael Fuchs-Gamböck mit Musikgrößen. Mit Wolfgang Becker von "Schwarzbrenner" hat er sich über ihr neues Album unterhalten.

Erdiger Blues und klassische Romantik gehen nicht zusammen? Von wegen, halten Schwarzbrenner auf "Das Leuchten der Poesie“ entgegen. Mit jedem neuen Album kommen Wolfgang Becker und seine beiden musikalischen Mitstreiter vom Projekt Schwarzbrenner der Realisierung ihrer Utopie näher: Erdigen Blues mit eleganter Lyrik zu vereinen. Ganz besonders gelungen auf der aktuellen 14. Produktion des Ruhrpott-Trios, "Das Leuchten der Poesie“ betitelt, welches gleich drei Epochen klassischer Dichtkunst aus einer gut 250-jährigen Zeitspanne – Barock, Romantik und Expressionismus – meisterhaft zusammen bringt.

Musikalisch hört man die großen Idole Cream und vor allem Rory Gallagher eindeutig heraus. Textlich hat man sich den Texten der Autoren Georg Heym, Paul Fleming oder Joseph von Eichendorff sowie weiteren angenommen, und diese nur marginal in die Moderne transportiert. Frontmann Beckers Stimme klingt vehement nach dem verraucht-näselnden Sangesorgan von Lüül oder Stoppok.