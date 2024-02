Die Borkenkäfergefahr ist nach Schnee- und Sturmschäden besonders hoch

Die Schneebruch- und Sturmschäden vom Dezember bieten ideales Brutmaterial für Borkenkäfer zum Schwärmbeginn im Frühjahr. Ein brandgefährliches Borkenkäferjahr 2024 könnte bevorstehen.

In der ersten Dezemberhälfte 2023 führte intensiver Schneefall auch im Landkreis Weilheim-Schongau zu teils erheblichen Schneebruchschäden. Dazu kommen die Sturmschäden aus der Vorweihnachtswoche. Ein gefundenes Fressen für die überwinternden Borkenkäfer, die im Frühjahr ausschwärmen werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weilheim (AELF).

Die Schneebruchschäden seien zum großen Teil einzeln verteilt auf der Fläche, gelegentlich nesterweise und kleinflächig. Auch im Laubholz seien zahlreiche Schneedruck- oder Bruchschäden zu verzeichnen, nicht zuletzt aufgrund der lang anhaltenden Belaubung im Spätherbst 2023. Während die Schneebruchschäden in Fichtenbeständen brandgefährlich seien, sind jene in Laubholzbeständen nicht waldschutzkritisch, so das AELF. Letztere könnten aber aus waldbaulicher Sicht oder für die Holzverwertung erheblich sein.

Die gebrochenen Fichtenwipfel werden im Frühjahr immer noch ausreichend frisch sein, sodass sie beim Schwärmbeginn sofort von Buchdrucker und Co. besiedelt werden. Da der Brutraum in den gebrochenen Kronen schnell besetzt ist, konzentrieren sich weiter anfliegende Käfer dann auf angrenzende, stehende Fichten. Im direkten Umfeld ist dann bereits bei Schwärmbeginn mit Stehendbefall zu rechnen. Fahren Sie daher die Fichtenwipfel unbedingt bis Mitte April aus dem Wald.

Ebenso sollten die gebrochenen Fichtenstümpfe unbedingt entnommen werden. Auch wenn noch drei grüne Quirle oder mehr am Baum verblieben sind, empfiehlt das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten die Entnahme.

Das AELF Weilheim berät Waldbesitzende zu allen Fragen der Waldbewirtschaftung und Schadensbewältigung kostenfrei. Die Revierleiterinnen und Revierleiter informieren auch über die Fördermöglichkeiten für Waldschutzmaßnahmen und den Waldumbau. Kontakte können Waldbesitzende mit dem Försterfinder auf www.waldbesitzer-portal.bayern.de finden. (AZ)