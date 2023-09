Die bundesweiten Dokumentarfilmtage LetsDok finden auch in Dießen statt

Fünf Dokumentarfilme und drei Filmgespräche laden im Rahmen der bundesweiten Dokumentarfilmtage in die Kinowelt Dießen ein.

Filme zu außergewöhnlichen Menschen, zu Inklusion, zum Anderssein oder zur Verrücktheit sind in diesem Jahr in Bayern bei den bundesweiten Dokumentarfilmtagen LetsDok 2023 zu sehen. Vom 11. bis 17. September wird zum vierten Mal von Franken bis nach Oberbayern der Dokumentarfilm gefeiert: Mehr als 80 Dokumentarfilmvorführungen sowie über 50 Filmgespräche und Events stehen auf dem Programm. Zu erleben sind Filmemacher und Regisseure, aber auch Experten und Vertreter von Naturschutzverbänden sowie von sozialen und medizinischen Einrichtungen.

Ein Produzent, eine Autorin und eine Psychiaterin kommen zu Filmgesprächen nach Dießen

In der Kinowelt am Ammersee in Dießen werden gleich fünf Dokumentarfilme gezeigt, am Montag, 11. September "Vergiss meyn nicht", am Mittwoch, 13. September "Ein Himmel voller Bienen", am Donnerstag, 14. September, "Auf der Adamant", am Freitag, 15. September, "Jazzfieber" und am Samstag, 16. September "Anima - die Kleider meines Vaters". Zum Filmgespräch von "Jazzfieber" kommt Produzent Andreas Heinrich, zum Filmgespräch von "Auf der Adamant" die Psychiaterin und frühere Chefärztin des Münchner Atriumhauses, Gabriele Schleuning. Und im Anschluss an die Vorstellung von "Ein Himmel voller Bienen" diskutiert die Autorin Heidi Reutter-Ambros mit dem Kinopublikum. (AZ)

