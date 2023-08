Die Dießener Carl-Orff-Schule will Vorreiterin im Bereich digitale Bildung werden

Die Carl-Orff-Mittelschule in Dießen macht sich auf den Weg zur „Digitalen Schule der Zukunft“ – dank erfolgreicher Bewerbung um ein innovatives Pilotprojekt des Kultusministeriums .

Die Carl-Orff-Mittelschule wurde vom Kultusministerium ausgewählt, um an einem vielversprechenden Pilotprojekt teilzunehmen, das die Schule zu einer Vorreiterin im Bereich der digitalen Bildung machen wird. Unter der Leitung von Lehrer Mario Zahn wird das Projekt in den kommenden siebten und achten Jahrgangsstufen eingeführt und verspricht, die Schülerinnen und Schüler noch mehr auf die digitale Zukunft vorzubereiten.

Nach einer erfolgreichen Bewerbung erhielt die Carl-Orff-Mittelschule im Juli vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus die Nachricht, dass sie als eine von rund 350 staatlichen Förder-, Mittel-, Real- und Wirtschaftsschulen sowie Gymnasien im Freistaat für das Pilotprojekt zum Schuljahr 2023/2024 ausgewählt wurde. Im Regierungsbezirk Oberbayern wurden 29 Mittelschulen ausgewählt.

Zeitgemäßes Lernen auf mobilen Endgeräten soll an der Carl-Orff-Mittelschule in Dießen möglich werden

„Mit großer Freude sieht die COS der Umsetzung des Projekts entgegen, das auf die Förderung digitaler Kompetenzen und den Einsatz moderner Technologien im Bildungsbereich abzielt“, sagt Rektor Michael Kramer. Ziel des Projekts sei die Implementierung zeitgemäßer Konzepte zum Lernen mit mobilen Endgeräten, zur Lehrerfortbildung, zur Stärkung der Erziehungspartnerschaft zwischen Elternhaus und Schule in Fragen der Medienpädagogik sowie zu einem geeigneten Beschaffungsverfahren. Die Schülerinnen und Schüler, die an diesem Projekt teilnehmen können, erhalten eine sogenannte Eins-zu-Eins-Ausstattung. Das Endgerät wird vom Freistaat Bayern mit 300 Euro bezuschusst und geht in das Eigentum der Eltern über.

Lehrer Mario Zahn, der als einer der ersten Lehrkräfte eine iPad-Klasse von den Jahrgangsstufen 7 bis 10 an der COS unterrichtet hat, wird das Projekt begleiten. „Unser Ziel ist es, den Schülern eine zeitgemäße Bildung zu bieten, die sie auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorbereitet. Das Pilotprojekt wird es uns ermöglichen, innovative Lehrmethoden zu vertiefen und den Einsatz moderner Technologien sinnvoll in den Unterricht zu integrieren. Ich bin zuversichtlich, dass dies die Lernmotivation und -leistung unserer Schüler steigern wird“, so der Pädagoge.

Digitalisierung bietet Chancen für die Bildung

Schulleiter Michael Kramer ist von den Vorteilen des Projekts überzeugt und sieht darin eine Chance, die Schule zu einem Leuchtturmprojekt für digitale Bildung in der Region zu machen. „Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, Teil dieses wegweisenden Pilotprojekts zu sein. Die Digitalisierung bietet immense Chancen für die Bildung, und wir möchten unseren Schülern die bestmöglichen Voraussetzungen bieten, um ihre Fähigkeiten voll zu entfalten. Wir sind gespannt auf die Ergebnisse und sind uns sicher, dass unsere Schüler von diesem Projekt nachhaltig profitieren werden.“ (AZ)

