Die Dießener Hütte ist seit 95 Jahren Ziel der Bergwanderer

Die DAV-Sektion Ammersee hat zwei neue Ehrenmitglieder. Die Mitglieder stimmten für die Auszeichnung von Ludger Stürwald und Bernd Müller-Hahl.

Wie umfangreich die Arbeitsbereiche und die Themen des Vorstands der DAV-Sektion Ammersee sind, um den weiter wachsenden und jetzt über 2250 Mitglieder zählenden Verein mit zahlreichen Abteilungen zu führen, zeigte sich bei der Jahresversammlung im Hotel Gasthof Seefelder Hof.

Sektionsvorsitzender Stefan Gehrmann begrüßte auch die Ehrenmitglieder Marlene und Peter Kaun sowie Helga Rederer, die mit 66 Mitgliedsjahren zusammen mit Christl Müller zu den ältesten Mitgliedern in der Sektion gehören. "Sehr viel Freude macht die Arbeit mit der neuen Vorstandschaft", sagte Sektionsvorsitzender Stefan Gehrmann.

Bedauert wird vom Vorsitzenden hingegen, dass der Skibazar wegen Renovierungsarbeiten in der Dießener Mehrzweckhalle ausfallen habe müssen und man derzeit auf Suche nach Räumlichkeiten für dieses Jahr sei. Der Jubiläumsabend mit Nachfeier des 100-jährigen Sektionsjubiläums (Gründung 1920) im Traidtcasten hätte die Gäste erfreut. Heuer wolle man das 95-jährige Jubiläum der Dießener Hütte mit einer Bergmesse am Samstag, 22. Juli feiern.

Wie Schatzmeister Thomas Hartberger aufzeigte, war das vergangene Jahr in den Einnahmen und Ausgaben ein recht ordentliches, dass trotz höherer Ausgaben mit einem guten Überschuss abgeschlossen werden konnte.

Problem Brandschutz für Dießener Hütte gelöst

Nach den Corona-Beschränkungen in den Jahren 2020 bis 2022 bei Übernachtungen und Besuch der Dießener Hütte können sich jetzt wieder zwei Gruppen auf der Hütte aufhalten. "Der Brandschutz für die Dießener Hütte war im vergangenen Jahr ein dringendes Thema", berichtete der Hüttenwart. Daher fand im März 2022 eine Brandschutzbegehung statt. Dank regelmäßig jährlicher Sanierungsarbeiten sei der zu bearbeitende Maßnahmenkatalog überschaubar gewesen, erklärte Siebold.

Die beiden Vorsitzenden der DAV-Sektion Ammersee, Stefan Gehrmann (links) und Volker Kraus, danken Helga Rederer mit einem Blumenstrauß und dem Sektions-Ehrenedelweiß für ihre jahrzehntelange Treue in der DAV-Sektion Ammersee. Foto: Raimund Fellner

Erneuert wurde auch der Brunnen vor der Hütte. Der Lärchenstamm wurde vom Sägewerk und Holzhandel Geiger gespendet. Der östliche Teil der Terrasse wurde neu angelegt und die Naturkläranlage überarbeitet.

Es folgten die Berichte der Aktivitäten der Wander-, Kräuterwander- und Seniorenwandergruppe, der Kletter- und Skitouren, der Alpin- sowie Mountainbikegruppe. Diese Berichte sind auch ausführlich in der Jahresschrift 2023 nachzulesen, die in der Geschäftsstelle in der Dießener Mühlstraße ausliegt.

Bei einem Ehrenabend im Herbst werden zwei Mitglieder gewürdigt

Gegen Ende der Versammlung gab Stefan Gehrmann bekannt, dass Bernd Müller-Hahl und Ludger Stürwald für langjährige Verdienste in den Abteilungen Ski und Seniorenwandern sowie auch in der Mitarbeit in der Sektionsführung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden sollen. Dem stimmte die Versammlung einstimmig zu.

Bernd Müller-Hahl war seit 1981 Leiter der Skiabteilung mit den damals noch stattgefundenen Sektions-Skirennen, den Skikursen, Tages- und Wochenfahrten in die Lenzerheide, außerdem rief er den Skibazar, das Zirkeltraining und die Skigymnastik ins Leben.

Neues Ehrenmitglied in der DAV-Sektion Ammersee ist Seniorenwandergruppenleiter Ludger Stürwald. Unser Bild zeigt ihn mit den Sektionsvorsitzenden Volker Kraus (links) und Stefan Gehrmann (rechts). Foto: Raimund Fellner

Im Jahr 2008 hat Ludger Stürwald die Seniorengruppe gegründet. Seither finden Winter-, Sommer- und Herbstwanderungen statt sowie Tages- und Wochenausflugsfahrten mit Touren in der Alpenregionen und im deutschen Mittelgebirge. Dies mit großer Beteiligung der Senioren. Über 4000 Personen haben sich seither an den Wanderungen und Ausflügen nach den Unterlagen von Ludger Stürwald beteiligt.

Wie Vorsitzender Stefan Gehrmann verkündigt, erfolgt die offizielle Würdigung der zwei neuen Ehrenmitglieder im Rahmen eines noch terminlich festzulegenden Ehrenabend im Herbst dieses Jahres.