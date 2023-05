Die Dießener Polizei muss sich mit mehreren Unfallfluchten beschäftigen

Gleich dreimal muss sich die Dießener Polizei innerhalb von zwei Tagen mit Unfallfluchten in Dießen befassen und sucht jetzt nach Zeugen.

Am Freitag, 19. Mai, wurde der Polizeiinspektion Dießen eine Unfallflucht mitgeteilt. Dem Polizeibericht zufolge stellte die Geschädigte ihren Pkw VW mit Starnberger Kennzeichen um etwa 16.15 Uhr auf Höhe der Straße Baderfeld 18 in Dießen ab. Als die Fahrerin gegen 21.15 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Stoßstange hinten links sowie die linke Fahrzeugseite im hinteren Bereich verkratzt war.

Der Sachschaden am neuwertigen Auto wird von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der Schadensverursacher hatte sich unerkannt vom Unfallort entfernt. Am beschädigten Fahrzeug konnten jedoch weiße Lackspuren aufgefunden werden. Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben oder anderweitige Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0 zu melden.

Weiße Kratzer an zwei verschiedenen Fahrzeugen

Ein anderer Autofahrer, der sein Fahrzeug, einen Audi A4, am Donnerstag, 18. Mai, zwischen 19 und 21 Uhr vor einem Restaurant in der Straße Wengen 28 in Dießen abgestellt hatte, bemerkte laut Polizei am nächsten Tag, also Freitag, 19. Mai, ebenfalls weiße Kratzer an der linken Heckstoßstange, die am Vorabend entstanden sein müssten. Hier hinterließ der Unfallverursacher dem Geschädigten ebenfalls keine persönlichen Daten. Hinweise zur Identität des Schadensverursachers werden von der Polizeiinspektion Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0 entgegengenommen.

Am frühen Freitagnachmittag, 19. Mai, kam es laut Polizeibericht gegen 14.35 Uhr in der Johannisstraße auf Höhe des Parkplatzes der Feuerwehr beinahe zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Die Fahrerin eines Mercedes wurde von einem unbekannten Opelfahrer geschnitten, als dieser vor ihr auf die Fahrbahn einfuhr.

Notbremsung verhindert Kollision

Die Mercedesfahrerin wich nach Angaben der Polizei daraufhin nach rechts aus und führte eine Notbremsung durch, prallte jedoch mit dem rechten Reifen gegen die Bordsteinkante, sodass der Reifen beschädigt wurde. Der an ihrem Auto entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Der Opelfahrer entfernte sich vom Unfallort. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Dießen unter der Telefonnummer 08807/9211-0 zu melden. (AZ)

