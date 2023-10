Die Dießener Tafel ist jetzt im Blauen Haus

Die Dießener Tafel ist umgezogen. Doch das ist nicht die einzige Änderung bei der wohltätigen Einrichtung, die inzwischen 250 Menschen versorgt.

Reges Treiben herrschte am Mittwoch vor und in den neuen Räumlichkeiten der Dießener Tafel im Rückgebäude des Blauen Hauses: Lieferwagen wurden entladen, Kisten mit Lebensmitteln, die von Einzelhandelsgeschäften und Supermärkten am Ammersee-Westufer gespendet wurden, wurden sortiert und verstaut und in der frisch sanierten ehemaligen Hausmeisterwohnung des Blauen Hauses einladend präsentiert. „An diesen Trubel muss man sich an dieser Stelle erst mal gewöhnen“, sagt Claudia Betz-Haubold, die neue Leiterin der Dießener Tafel, mit einem Lächeln.

Den ersten Probelauf haben die neuen Räumlichkeiten (drei Räume, 71 Quadratmeter) schon vor einigen Wochen absolviert, doch trotzdem war der vergangene Mittwoch ein besonderer Tag: Bürgermeisterin Sandra Perzul kam zur symbolischen Schlüsselübergabe vorbei, und sie nutzte die Gelegenheit, um sich bei den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Tafel zu bedanken: Das, was die Mitarbeiter der Dießener Tafel für die Menschen leisteten, sei unbezahlbar und habe in den letzten Jahren noch mehr an Bedeutung gewonnen, betonte Perzul.

Claudia Betz-Haubold leitet jetzt die Dießener Tafel

Sie sei froh, dass der Gemeinderat der Sanierung der Hausmeisterwohnung im April 2022 zugestimmt und in der Folge auch deren mietfreie Überlassung an die Dießener Tafel beschlossen habe. „Nun können auch Leute mit Rollator und Rollstuhl herkommen“, wies Perzul auf den gepflasterten barrierefreien Zugang hin. Sie bedankte sich auch bei Ingrid Sämmer. Sämmer hatte die Tafel 2006 mit der mittlerweile verstorbenen Monika Schielke ins Leben gerufen und bis zur Übergabe an Claudia Betz-Haubold 17Jahre lang geleitet. Beim Sortieren und Verteilen der Lebensmittel möchte Ingrid Sämmer auch weiterhin mithelfen.

Vor dem Umzug ins Blaue Haus war die Tafel, die von der örtlichen Arbeiterwohlfahrt getragen wird, im Traidtcasten und im Stephanshof untergebracht. „Wir freuen uns mit unseren Kunden über die neue, zentrale Lage“, betonte Claudia Betz-Haubold. Im Blauen Haus sei es zwar enger als im Traidtcasten, „aber die Vorteile überwiegen“, betonte sie: „Diese Räume sind jetzt unser Zuhause und wir müssen nach der Ausgabe nicht alles wieder wegräumen, sondern können bereits Vorbereitungen für die kommende Woche treffen.“ Damit es nicht zu Staus bei der Ausgabe kommt, wurde die Kundschaft in vier Gruppen eingeteilt, entsprechend einem farbigen Punkt auf dem Tafelausweis. Jeder Gruppe stehe mittwochs zwischen 14 und 16 Uhr ein 30-minütiger Zeitraum für einen entspannten Einkauf zur Verfügung, und für jede Gruppe werde die gleiche Menge an Lebensmitteln vorgehalten, erklärt Betz-Haubold. Wer eine Sozialcard besitze, Bürgergeld oder Grundrente erhalte, könne bei der Dießener Tafel einkaufen. „Und grundsätzlich sind wir immer offen für ein Gespräch“, betont die neue Leiterin der Tafel. „Wir helfen auch gerne in unerwarteten Notlagen.“

Bei der Dießener Tafel sind weitere Helfer willkommen

Derzeit versorgt die Dießener Tafel rund 250 Menschen, darunter zirka ein Drittel Kinder, mit Nahrungsmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs. „Für unser ehrenamtliches Team benötigen wir aktuell insbesondere Fahrerinnen oder Fahrer, oder Leute, die uns bei der Digitalisierung und beim Marketing helfen können“, fasst Claudia Betz-Haubold (info@diessener-tafel.de) zusammen.

Das Spendenkonto der Dießener Tafel hat die IBAN DE75 7009 1600 0300 0012 95.

