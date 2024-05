Die Dießener Tourist-Info wird um 20 Prozent teurer

Die Tourist-Info am Dießener Bahnhof wird ab nächstem Jahr teurer. Derweil verzeichnet die Tourismusbranche in Dießen ein Übernachtungsplus von mehr als acht Prozent.

Die Touristinfo im Dießener Bahnhof bekommt ab Januar 2025 mehr Geld. Die Dienstleistungspauschale der Gemeinde wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit einstimmigem Votum von 40.000 auf 48.000 Euro netto erhöht. Warum dies notwendig sei und warum es sich lohne, erklärte Werner Schmid, Geschäftsführer der Gesellschaft für Wirtschafts- und Tourismusmarketing Starnberg (gwt).

Seit dem 1. Januar 2020 betreibt die gwt im Auftrag des Marktes Dießen die Tourist-Info im Bahnhofsgebäude, und das sehr erfolgreich, so die Stellungnahme der Gemeindeverwaltung. Die Zusammenarbeit mit der gwt kam auf Betreiben des damals noch aktiven Fremdenverkehrs- und Verschönerungsvereins Dießen zustande, der das Büro bis dahin geführt hatte.

Ein Übernachtungsgast bleibt im Durchschnitt 2,4 Tage in Dießen

Die gwt Starnberg GmbH, so Schmidt, bitte nun zum Ausgleich gestiegener Kosten, insbesondere im Personalbereich, um eine Anpassung der Dienstleistungspauschale. Anderenfalls wäre ein verlustfreier Betrieb des Büros nicht mehr möglich. Seit einiger Zeit sei die Tourist-Info ganzjährig geöffnet, was es früher nicht gegeben habe.

In der Tourist-Info Dießen wurden im vergangenen Jahr 7589 persönliche Kundenkontakte gezählt. Außerdem gab es 1168 telefonische Anfragen und 453 per E-Mail. Im Vergleich zu 2021 sei 2022 die Zahl der Übernachtungen von 57.234 auf 62.098 gestiegen, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liege bei 2,4 Tagen. In der Statistik seien nur Betriebe erfasst, die mehr als neun Betten haben. „Derzeit haben wir sechs Hotels aus Dießen in unserem Gastgeberverzeichnis, außerdem ein Gasthaus und 21 Ferienwohnungen“, betonte Schmid. Zusätzlich habe Dießen eine ganze Reihe von weiteren privaten Vermietern und Ferienwohnungsanbietern. Bezüglich der dortigen Übernachtungen könne man nochmals ein Drittel dazu addieren, „dann haben wir die tatsächlichen Zahlen“.

Der Umsatz aus dem Tourismus wird für Dießen auf 40 Millionen Euro jährlich geschätzt

Auch bezüglich des touristischen Umsatzes in der Region Starnberg/Ammersee hatte Schmid Zahlen parat: In der Region habe man 2023 rund acht Millionen Tagesgäste gezählt und zirka 1,4 Millionen Übernachtungsgäste. Das ergebe einen Umsatz von rund 380 Millionen Euro. Heruntergerechnet auf Dießen könne man von etwa 40 Millionen Euro ausgehen. Ein Übernachtungsgast gebe im Schnitt 155 Euro aus, ein Tagesgast 25 Euro.

Stark nachgefragt, auch von Einheimischen, sei in den Tourist-Infos der Region auch der Kartenvorverkauf „München Ticket“. Ein Erfolgsmodell sei auch der Veranstaltungskalender der gwt (veranstaltungen@starnbergammersee.de). Von 2022 auf 2023 hätten sich die Zugriffe um 20 Prozent auf rund 30.000 Klicks gesteigert.

Über die Öffnungszeiten der Essenslokale in Dießen ist zu sprechen

Natürlich gebe es auch ein paar Probleme, an denen aber gearbeitet werde. So sei man mit dem Gewerbeverband Dießen bezüglich der Abstimmung der Öffnungszeiten in der Gastronomie im Gespräch. Schließlich könne nicht sein, dass an manchen Tagen Urlauber durch Dießen irren und kein offenes Lokal finden, um essen zu gehen, fügte der Tourismusreferent im Gemeinderat, Michael Hofmann (Bayernpartei), hinzu. Ein Update benötige auch der Wohnmobilstellplatz, so Hofmann, insbesondere auch das dortige Bezahlsystem. „Viele Wohnmobilfahrer haben 14 Euro in Münzen für den Automaten nicht vorrätig“, erklärte Schmid. „Auch das Rauchen im Bereich des rauchfreien Bahnhofs ist immer wieder ein Thema, auf das uns Gäste aufmerksam machen, ebenso wie die Toilettensituation."

Auch in dieser Sommersaison, so Schmid, würden in Dießen wieder Ortsführungen angeboten. Termine sind: 21. Mai, 11. Juni, 2. und 23. Juli, 13. August und 3. September, jeweils ab 9 Uhr, Dauer etwa zwei Stunden, Treffpunkt ist die Tourist-Info, Anmeldung unter Telefon 08151/906010 oder per Mail an diessen@starnbergammersee.de.