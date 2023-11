Dießen

12:11 Uhr

Die Dießener Wasserversorgung nutzt jetzt den eigenen Strom

Die Photovoltaik-Anlage an der Quelle Bischofsried geht in wenigen Wochen in Betrieb. Der Markt Dießen wird damit teilweise energieautark.

Dießener Leitungswasser ist von hoher Qualität. Um nun auch den technischen Betrieb und die Stromversorgung auf den besten Leistungsstand zu bringen, ist die Anlage mit einer eigenen Freiflächen-Photovoltaikanlage ausgestattet worden. 122 PV-Module mit je 415 Watt und somit einer maximal möglichen Leistung von 50,6 Kilowatt wurden dafür oberhalb der Quellfassung in Bischofsried verbaut. Es handelt sich um sogenannte bifaziale Module. Sie erzeugen auch dann Strom, wenn die Sonne in Tagesverlauf dreht und auf der Rückseite der Anlage steht, teilt der Markt Dießen mit. Die Mehrleistung von bifazialen Modulen liegt zwischen fünf und 30 Prozent, zudem sind sie in Glas-Glas-Bauweise gefertigt, das heißt, sie haben keine Plastikfolie auf der Rückseite. Darauf wollte man auch besonders wegen der Lage im Wasserschutzgebiet verzichten, so der Markt Dießen weiter. Auch die Gestelle mussten entsprechend der Verordnung zum Wasserschutzgebiet besonders verankert werden. Sie durften nicht wie üblich ins Erdreich gerammt werden. Die sichere und stabile Befestigung der Gestelle wurde mittels Erdnägeln, die im 30-Grad-Winkel angeordnet sind, und maximal 80 cm tief ins Erdreich eindringen, hergestellt. Photovoltaik in Bischofsried: Auch Pufferspeicher werden noch errichtet Nachdem die Module aufgestellt und die Verkabelung zur Quellfassung fertiggestellt worden ist, werden nun noch Pufferspeicher installiert. Die Anlage ist damit so ausstattet, dass der Betrieb bei Stromausfall weiterhin gewährleistet ist. Zusätzlich zur PV-Anlage wurden auch die Pumpen in der Quelle energetisch optimiert. Sie sorgen dafür, dass das Wasser mit gleichmäßigem Druck in alle Ortsteile gelangt. Dabei müssen für die höher gelegenen Gemeindeteile wie zum Beispiel Dettenhofen bis zu 63 Höhenmeter überwunden werden. Im Ergebnis führt die Optimierung der Pumpen zusammen mit der Eigenstromerzeugung über die 50,6-kWp-PV-Anlage zu einer Reduzierung des Stromzukaufs um rund 80 Prozent. In Betrieb geht die Anlage voraussichtlich im Dezember. Bis dahin werden noch die Batteriespeicher installiert und die Steuerung der Wasserversorgung konfiguriert. Lesen Sie dazu auch Utting Plus Der lange Behördenweg bis zur PV-Anlage in Utting

Dießen Photovoltaikanlage bei der Quelle Bischofsried kommt voran In voraussichtlich sechs Jahren soll sich die PV-Anlage in Bischofsried amortisiert haben Die Kosten der Umrüstung im Bereich Elektrotechnik und der Stromversorgung belaufen sich auf rund 45.000 Euro netto, die PV-Anlage auf etwa 95.000 Euro netto. Je nach Entwicklung des Strompreises werde sich die Anlage voraussichtlich in etwa sechs Jahren amortisiert haben, schätzt Wassermeister Michael Deininger. Bürgermeisterin Sandra Perzul sieht in dem Umbau der Anlage einen wichtigen Schritt in Richtung Sicherung der Infrastruktur bei gleichzeitiger Schonung der Ressourcen und Umwelt. (AZ)

