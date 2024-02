Dießen

Die Dießener Weißbiertage ziehen ein Haus weiter

Plus Die Weißbiertage nach dem Fasching sind eine jahrhundertealte Tradition in Dießen. Jetzt hat die Veranstaltung eine neue Heimstatt gefunden.

Von Gerald Modlinger

Nach einem überschaubaren Fasching lebt zumindest am zweiten Wochenende der Fastenzeit eine Dießen-typische Veranstaltung wieder auf: Die Weißbiertage haben eine neue Heimstatt gefunden. Die Veranstaltung mit Weißbier, süßen Brezen und Musik findet in diesem Jahr erstmals im "Unterbräu" statt, am Freitag und Samstag, 23. und 24. Februar, jeweils ab 18 Uhr. Es ist nicht der erste Ortswechsel dieser Veranstaltung.

Weißbier war in früheren Jahrhunderten eine Spezialität und wurde insbesondere im 16. Jahrhundert beliebt. Mit der Begründung, kein kostbares Brotgetreide zum Bierbrauen zu verwenden, untersagte der bayerische Herzog Albrecht V. aber 1567 das Brauen von Weizenbier weitgehend. Die letzte bayerische Familie, die noch Weißbier herstellen durfte, starb 1602 aus. Daraufhin brachte Albrechts geschäftstüchtiger Enkel Maximilian I. das Weißbier-Privileg an sich. Er begründete das landesherrliche Weißbiermonopol, das so einträglich wurde, dass trotz der Kosten und Verluste des Dreißigjährigen Krieges die zerrütteten bayerischen Staatsfinanzen bald saniert waren. Andere Bierbrauer durften Weißbier nur gegen die Zahlung einer Lizenzgebühr produzieren. Dazu zählte ­als einzige unter den bis zu zehn Stätten der Bierproduktion in Dießen ­auch der damalige Lidl-Bräu in der Herrenstraße 6.

