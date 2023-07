Die Feuerschützen in Dießen blicken auf ein "fast normales Jahr" zurück

Das Jahr 2022 geht für die Dießener Feuerschützengesellschaft sportlich wie wirtschaftlich gut zu Ende. Der Krieg in der Ukraine wirkt sich dagegen negativ auf die Vereinsplanungen aus.

Schützenmeister Jakob Stainer konnte zur Generalversammlung der Feuerschützengesellschaft Dießen (FSG) 32 Mitglieder begrüßen, darunter alle vier Ehrenmitglieder Käthi Kellringer, Heini Fuchs, Hansi Mayr und Helmut Niederländer. Stainer berichtete von den Ereignissen in der FSG nach der Pandemie und einem fast „normalen“ Schützenjahr. Dennoch habe Corona bei der Mitgliederentwicklung seine Spuren hinterlassen.

Ein vom Deutschen Olympischen Sportbund und dem Bundesinnenministerium aufgelegtes Förderprogramm soll wieder mehr Menschen für den Vereinssport begeistern. Mit diesem Programm konnte die FSG bereits einige Neumitglieder gewinnen, berichtete Stainer. Noch bis Ende August 2023 können Privatpersonen sogenannte Sportvereinsschecks im Wert von 40 Euro für eine Neumitgliedschaft in einem Sportverein beantragen. Wer einen solchen Gutschein bei der FSG einreicht, bekommt den Betrag auf den ersten Mitgliedsbeitrag erstattet, so Stainer. Aktuell hat die FSG 165 Mitglieder, etwa ein Viertel davon sind Jugendliche und Frauen.

Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf die Baupläne der Feuerschützengesellschaft Dießen aus

In den vergangenen Jahren seien die Bauangelegenheiten trotz der Pandemie gut, wenn auch langsamer als gehofft, vorangekommen. Die Erneuerungen in der Druckluftwaffenhalle sowie in den 50- und 100-Meter-Schießanlagen seien abgeschlossen, erfuhren die Mitglieder. Im vergangenen Jahr sollte die Baumaßnahme mit der Erneuerung der Lüftungsanlage in der 25-Meter-Schießanlage sowie der neuen Heizungsanlage für das Gesamtgebäude abgeschlossen werden. "Die Planung und vorbereitenden Arbeiten zur Ausschreibung waren weit fortgeschritten, als der Krieg in der Ukraine plötzlich auch hier viele Fragen aufwarf, die bis heute nicht geklärt sind", so Stainer.

Die geplante Umstellung von Ölheizung auf Gasbrennwertgeräte war infrage gestellt. Letztlich musste sich die FSG sogar, auch der Bundespolitik des Wirtschafts- und Bauministerium geschuldet, von der gesamten Planung verabschieden. Inzwischen laufen zum letzten Bauabschnitt Gespräche auf allen möglichen Ebenen, wie in Zukunft mit Heizung und Lüftung umgegangen werden soll. Dabei muss man sehen, dass die Schützengesellschaft auch ganz spezielle Anforderungen durch den Schießbetrieb hat, an die in der Regel die für das Gesetz zuständigen Sachbearbeiter nicht denken. Jetzige Umsetzungen sollten innovativ und ressourcenschonend sein. Die Kommune wird dabei die federführende Akteurin auf lokaler Ebene sein.

Der Heimkampf der ersten Bundesliga-Mannschaft findet im Oktober in der Mehrzweckhalle Dießen statt

Auch Sportwart Markus Knedlik freute sich darüber, dass der Schießsport nach langer Corona-Pause wieder Fahrt aufgenommen hat. Fast alle Veranstaltungen konnten wie gewohnt durchgeführt werden. Der Schießbetrieb in der FSG Dießen wurde 2022 mit dem Osterschießen aufgenommen. Weitere Veranstaltungen waren das Freundschaftsschießen mit Erling-Andechs und Herrsching, das Martini- und Weihnachtsschießen. Die Grillfeier wurde erstmalig in der umgebauten 50-Meter-Schießbahn durchgeführt.

Die erste Bundesliga-Mannschaft hat bei der Relegation 2022 Vollgas gegeben und mit Vereinsrekord den Klassenerhalt geschafft. Erfreulich ist auch, dass die Schützen immer bessere Ergebnisse schießen und somit in der 1. Bundesliga mit den Gegnern mithalten können. Die Saison 2022/23 beendete die Mannschaft der FSG auf Platz neun. Der Heimkampf wird heuer am 21. und 22. Oktober 2023 wieder in der Mehrzweckhalle Dießen stattfinden.

Die zweite Luftgewehr-Mannschaft hat in der vergangenen Saison ebenfalls gute Ergebnisse erzielt und in der Gauliga ungeschlagen gewonnen. Sie sind für die kommende Saison in die Bezirksliga aufgestiegen. Auch die Mannschaft LG-Auflage hat in der letzten Saison den ersten Platz erreicht.

Jugendtrainerin Lisi Stainer berichtete vom derzeitigen Teilnehmerzuwachs am Jugendtraining. Dabei stehe nicht immer der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund. Das Aufgabengebiet im Nachwuchsbereich liege vielmehr in der Förderung und Integration eines jeden Einzelnen in der Gruppe.

Wiederwahlen im Vorstand und Ehrung verdienter Mitglieder

Schatzmeisterin Sabine Knoller legte den Jahresabschluss 2022 vor. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft kann man weiter als sehr gesund bezeichnen. Die Einnahmen durch den laufenden Schießbetrieb sind fast wieder auf dem Niveau von vor der Corona-Pandemie. Einstimmig entlasteten die anwesenden Mitglieder den Vorstand und auch der Haushaltsplan 2023 konnte einstimmig genehmigt werden.

Die Neuwahlen waren in diesem Jahr vielmehr Wiederwahlen. Im Schützenmeisteramt wurden die zweite Schützenmeisterin Steffi Böhm-Lutzenberger, Schriftführerin Eva Stainer und Schatzmeisterin Sabine Knoller einstimmig bestätigt. Im Gesellschaftsausschuss wurden Lisi Stainer, Michael Hofmann, Caroline Schwarz und Matthias Birkenseer einstimmig wiedergewählt.

Langjährige Mitglieder wurden in der Versammlung ausgezeichnet: So wurde Antonia Leis für 25 Jahre, Peter Mederer, Wolfgang Rapp, Gunnar Schweizer und Lisi Stainer für 40 Jahre sowie Michael Gabel und Alois Schwarz für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Schützengesellschaft geehrt. (AZ)