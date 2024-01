Die Feuerwehr St. Georgen ehrt im Jubiläumsjahr verdiente Mitglieder

Die Feuerwehr St. Georgen feiert im Sommer Jubiläum. Bei der 150. Jahresversammlung werden verdiente langjährige Mitglieder geehrt.

Das Jahr 2045 steht für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen ganz im Zeichen des Gründungsjubiläums. Vor 150 Jahren wurde die Feuerwehr ins Leben gerufen, jetzt trafen sich 45 Mitglieder zur 150. Jahreshauptversammlung in ihrem Vereinsheim in St. Georgen. Eröffnet wurde diese Sitzung durch den Vereinsvorsitzenden Hubert Schneider mit Bekanntgabe der Tagesordnung aus welcher hervorging, dass die beiden Kassenprüfer sowie die beiden Vertrauensleute neu zu wählen sind.

Zunächst wurde den beiden im Berichtsjahr verstorbenen Vereinsmitgliedern gedacht. Den Grußworten des Kreisbrandmeisters Josef Ender folgten Worte des Vorsitzenden Daniel Christ von der Patenfeuerwehr Dießen und Bürgermeisterin Sandra Perzul. Nach ihren Grußworten schlug diese die Entlastung des Kassiers sowie der Vorstandschaft den Anwesenden vor. Die Entlastungen wurden durch die Versammlung einstimmig erteilt.

Die anschließenden Neuwahlen wurden die beiden Kassenprüfer, die Rudi Wasl und Anton Wernseher einstimmig wieder gewählt. Auch die Wahl der Vertrauensleute Thomas Bernhard und Johannes Huger verlief einstimmig.

Die Feuerwehr in St. Georgen hat fast 200 Mitglieder

Der eingetragene Verein der Feuerwehr St. Georgen besteht aus 193 Mitgliedern, welche sich wie folgt aufschlüsseln: 47 Aktive, fünf Jugendliche, 30 Passive, 99 Fördernde und zwölf Ehrenmitglieder. Die Vereinsarbeit umfasste im Berichtsjahr 1.473 Stunden. Veranstaltungen „geselliger Art“ oder Übungsstunden zählen jedoch nicht zu den Vereinsstunden!

Kommandant Tobias Lochbrunner berichtete, dass im Berichtsjahr bei 17 Übungen und einer erfolgreichen Leistungsprüfung insgesamt 520 Übungsstunden geleistet wurden. Eine gemeinsame Großübung wurde mit der Patenfeuerwehr Raisting, auf deren Fluren durchgeführt. Ein Dank geht an die Kameraden nach Raisting für die gute Übungsorganisation.

Derzeit verfügt die Feuerwehr über 13 Atemschutzgeräteträger die außer dem Besuch der Übungsstrecke in Landsberg und zahlreichen Übungen auch bei zwei Brandeinsätzen zum Einsatz kamen. Die fünf Jugendlichen der Wehr üben im 14-tägigen Rhythmus und haben in 424 Übungsstunden neue Grundlagen erlernt und bestehendes Wissen vertieft. Den Gruppenführerlehrgang konnte Maximilian Schneider erfolgreich an der Feuerwehrschule in Geretsried ablegen.

Manfred Pollak (links) und Anton Wernseher wurden für 40-jährigen aktiven Dienst bei der Feuerwehr St. Georgen geehrt. Foto: Feuerwehr St. Georgen

Im Berichtsjahr wurde die Feuerwehr 53 Mal durch die Integrierte Leitstelle alarmiert. Hierbei wurden 458 Einsatzstunden abgeleistet. Werden die abgeleisteten Stunden von Übungen, Einsätzen und Verein addiert, so haben die Feuerwehrleute durchschnittlich pro Woche 55,3 Stunden für das Allgemeinwohl aller erbracht.

Über 450 Einsatzstunden im Jahr 2023 geleistet

Das im letzten Jahr eingeführte Ehrenabzeichen in „Bronze, Silber und Gold“ für die Vereinszugehörigkeit von 30, 40 oder 50 Jahre und zusätzlich mindestens 25 Jahre Einsatzdienst wurde an folgende Personen verliehen:

30 Jahre: Wolfgang Hartmann, 40 Jahre: Paul Blinia, Manfred Pollak und Anton Wernseher, 50 Jahre: Josef Ender jun., Martin Hirn, Johannes Lochbrunner, Hansfried Lotter, Hubert Schneider, Josef Steinle und Georg Walser.

Für 25-jährigen aktiven Dienst wurde bei der Feuerwehr in St. Georgen Udo Schlüter (links) von Kreisbrandmeister Josef Ender geehrt. Foto: Feuerwehr St. Georgen

Nachfolgende Ehrungen für aktive Dienstzeit wurden ausgesprochen für 25 Jahre an Udo Schlüter, für 40 Jahre an Manfred Pollak und Anton Wernseher sowie für 50 Jahre an Johannes Lochbrunner und Hubert Schneider. Zum Ehrenmitglied wurde Johann Wörle ernannt. Den obligatorischen Hochzeitkrug, für Hochzeitpaare, welche im Berichtjahr getraut wurden, gab es für Michaela und Daniel Demmel sowie für Julia und Christopher Keck. Bei der alljährlichen Abstimmung über der Höhe des Vereinsbeitrages wurde beschlossen, diesen so zu belassen, wie dieser vor 13 Jahren festgelegt wurde.

Hubert Schneider verwies zum Abschluss der Jahresversammlung auf das 150-jährige Gründungsfest, das vom 7. bis 9. Juni gefeiert werden soll. Für die musikalische Umrahmung dieser Festlichkeiten habe man Daddy Cool, Trachtenkapelle Wessobrunn sowie die Musikkapelle Dießen gewinnen können. (AZ)