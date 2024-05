Dießen

vor 18 Min.

Die Feuerwehr St. Georgen wird 150 Jahre alt

Plus Seit 150 Jahren gibt es sie, die freiwillige Feuerwehr in St. Georgen. Mit einem dreitägigen Fest wird der runde Geburtstag von den derzeit fast 200 Mitgliedern begangen.

Von Frauke Vangierdegom

"Eine leichte Aufgabe war es nie, Spritzenmeister, Feuerreiter oder Rottenführer im Dienste des Schutzheiligen St. Florian zu sein. Schon gar nicht zu jener Zeit in St. Georgen, als es noch keine freiwillige Feuerwehr gab." Mit diesem Satz beginnt Dr. Alfred Böswald die Chronik der Feuerwehr im Dießener Ortsteil St. Georgen, die er zum 125. Geburtstag der Wehr verfasste. Eine leichte Aufgabe ist es bis heute nicht, sich ehrenamtlich in den Dienst der Öffentlichkeit zu stellen. Umso mehr gebührt den Mitgliedern der Jubiläumswehr, wie allen anderen Floriansjüngern auch, Dank und Anerkennung. In diesen Tagen feiern sich die Männer und Frauen der St. Georgener Feuerwehr selbst, der 150. Geburtstag gibt ja auch allen Grund dazu.

Der Chronik von Alfred Böswald ist zu entnehmen, dass 101 Gründungsmitglieder "den stolzen Stamm der Wehr bildeten", aus dieser Zeit allerdings nur noch wenige aussagekräftige Dokumente, wie etwa Zuschussbewilligungen des Bezirksamtmanns vorhanden sind. Zwei Rechnungen aus dem Gründungsjahr, darunter eine über "die Anschaffung von Gerät" zeige gleichzeitig, "dass das Löschen von Bränden zu allen Zeiten mit dem Löschen von Durst einherging".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen