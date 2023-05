Dießen

06:00 Uhr

Die Freie Kunstanstalt in Dießen hat einen neuen Vorsitzenden

Plus Steff Sanktjohanser, die den vor zwei Jahren gegründeten Verein "Freie Kunstanstalt" in Dießen initiiert hat, sieht die Zeit für einen Wechsel gekommen. Wie es nun weitergeht.

Von Uschi Nagl

Zwei Jahre nach der Gründung steht der Dießener Verein Freie Kunstanstalt gut da. 70 Mitglieder, Tendenz steigend, unterstützen bereits den jungen Verein. 15 Mitglieder waren bei der Jahresversammlung in der ehemaligen Schreinerei Graf anwesend, um aktuelle Themen zu besprechen und einen neuen Vorstand zu wählen. Seit Oktober 2021 stehen die Räumlichkeiten an der Johannisstraße 33 den Aktiven der Freien Kunstanstalt zur kreativen Zwischennutzung zur Verfügung.

Steff Sanktjohanser, die die Vereinsgründung massiv angeschoben hatte, mit dem Ziel, die ehemalige Graphische Kunstanstalt Jos. C. Huber - einen schützenswerten ehemaligen Industriekomplex, genannt „Huber Häuser“ im Ortskern von Dießen - zu erhalten, ein Kulturzentrum für alle zu schaffen, soziale Verantwortung zu übernehmen und gesellschaftliches Miteinander zu gestalten, stand als Vorsitzende nicht mehr zur Verfügung. Wie Sanktjohanser erklärte, hätten sich die Aufgaben des Vorstands verändert. Es gehe nun zunehmend um Organisation und Vernetzung vor Ort, und, so das Fazit der 28-jährigen Illustratorin und Tätowiererin „jeder macht das, was er kann, und ich glaube, es gibt Personen, die in dieser Position jetzt sinnvoller wären“. Für die aktuellen Anforderungen des Vorsitzenden hervorragend geeignet sei ihrer Ansicht nach ihr bisheriger Vize, der Fotokünstler Jörg Kranzfelder, der in Dießen und der Region hervorragend vernetzt sei, sagte Sanktjohanser. Sie selbst möchte sich weiterhin als Mitglied für die Ziele und Ideen der Freien Kunstanstalt engagieren.

