Dießen

19:00 Uhr

Die Glam Gang bringt viel Wumms ins Drei Rosen in Dießen

Plus Im ehemaligen Gasthof "Drei Rosen" rührt sich wieder was. Die Glam Gang aus München spielt die größten Kracher aus den 70er- und frühen 80er-Jahren.

Von Michael Fuchs-Gamböck Artikel anhören Shape

Was ist die Steigerung von "prallvoll"? Das "Drei Rosen" in Dießen an einem lauen Samstagabend. Bereits die vorangegangene Veranstaltung des Vereins "Rockfreunde Ammersee" im Februar mit den Bluesrockern von Blow Up war mehr als ordentlich besucht. Doch die Nachfolger von der Glam Gang aus München sprengten jede Gäste-Grenze. Und das, obwohl der Siebener im Vergleich zu Blow Up 15 Euro Eintritt pro Nase verlangte. "Das ist vollkommen gerechtfertigt", meint Besucherin Andrea, darauf angesprochen. "Die Typen auf der Bühne sorgen für Party pur. Ich wiederum habe einen langen, geilen Abend."

Schon der Opener, Gary Glitters "Rock And Roll Part One" mit seinem gewaltigen Wumms, macht nach der akademischen Viertelstunde Verspätung Punkt 20.15 Uhr klar, wohin die musikalische Reise in dieser Nacht gehen wird. Der mächtige Beat, gepaart mit einer unsterblichen Klassiker-Melodie, lässt den Beinen keine Alternative als ungelenk zu zucken.

