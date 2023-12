Dießen

12:01 Uhr

Die Gschwind-Krippe in Dießen birgt so manches Geheimnis

Plus Jedes Jahr in der Adventszeit öffnet die Katholische Pfarrgemeinde Dießen ihre Schatzkammer und präsentiert rund 100 Weihnachtskrippen. Eine davon ist sage und schreibe zehn Meter lang.

Von Uschi Nagl Artikel anhören Shape

Die Katholische Pfarrgemeinde Dießen öffnet ersten Adventswochenende ihre „Schatzkammer“, die nicht nur Kinderaugen leuchten lässt: Rund 100 Weihnachtskrippen aus aller Welt warten im Pfarrmuseum auf zahlreiche Besucher. Darunter Krippenminiaturen, die so klein sind, dass sie in eine Nussschale passen, oder riesige Krippenlandschaften wie die Gschwind-Krippe, die den beiden ehrenamtlichen Schatzhütern, Heinz Sattler und Werner Häckl, besonders am Herzen liegt. Nicht zuletzt, weil sie noch viele Geheimnisse hat.

Pfarrer Josef Gschwind war der dritte Pfarrer nach der Säkularisation in Dießen, und „ein sehr beliebter Seelsorger, bekannter Musiker und Maler“. So steht es im "Heimatbuch" von Schwester Aquinata Schurer. Außerdem war er ein begeisterter Sammler: 420 wunderschöne, wertvolle, handgeschnitzte Krippenfiguren und die dazugehörigen Kulissen hat Gschwind zusammengetragen. Die meisten wohl während seiner Zeit als Pfarrherr in Dießen von 1867 bis 1882.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen