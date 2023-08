Die Hofmark in Dießen wird ab der Abzweigung Frontorstraße gesperrt

Stromanschlussarbeiten machen eine Sperrung der Dießener Hofmarkstraße notwendig. Auch für Busfahrende gibt es dadurch Änderungen.

In Dießen wird die Hofmark ab der Abzweigung Frontorstraße aufgrund von Stromanschlussarbeiten von Montag, 4., bis Freitag, 8. September gesperrt. Der Pkw-Verkehr wird laut einer Pressemitteilung aus dem Dießener Rathaus innerorts umgeleitet. Die Frontorstraße wird dabei zur Einbahnstraße in nördlicher Richtung. Um in westliche und südliche Richtung zu gelangen, führt die Umleitung über die Buzallee. Entlang der Umleitungsstrecke in der Frontorstraße, Von-Eichendorff-Straße, Neudießener Straße, Bergmillerstraße und Buzallee werden Halteverbote erlassen.

Die Bushaltestelle Klosterhof in Dießen wird bis 8. September nicht angefahren

Der LKW-Verkehr wird außerorts großräumig über Entraching und Utting umgeleitet. Die Beschilderung der Umleitungen erfolgt frühzeitig. Betroffene Anlieger wurden im Vorfeld der Mitteilung zufolge schriftlich informiert. Für sie ist die Zufahrt frei bis zum unmittelbaren Baustellenbereich auf Höhe Hofmark 9 bis 11.

Im Zuge der Maßnahme kommt es auch zu Änderungen beim Ortsbus. Die Haltestelle Klosterhof wird bereits in der Zeit ab Mittwoch, 30. August, bis Freitag, 8. September nicht mehr angefahren. Die Umleitung erfolgt über Klosterhof, Klosterberg und Schützenstraße. Ersatzhaltestellen werden nicht eingerichtet.

Verkehrsteilnehmer werden um Beachtung und Verständnis für die Maßnahme gebeten.

