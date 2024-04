Dießen

Die Idee vom Gewerkhaus in Dießen lebt seit 15 Jahren

Plus 15 Jahre Gewerkhaus Dießen. Allen anfänglichen Unkenrufen zum Trotz hat das Konzept eines Gemeinschafts-Kunst-Handwerker-Hauses bis heute Bestand.

Von Frauke Vangierdegom

Viele waren es nicht, die 2009 an die Idee von Sattler Michael Ruoff, Stein Vaaler und Edith Lebling glaubten, in den Gemäuern des ehemaligen Krankenhauses in Dießen einen Ort zu schaffen, an dem Künstler und Handwerker Tür an Tür in ihren Werkstätten arbeiten. Und jetzt feiert das Gewerkhaus in der Krankenhausstraße in Dießen sein 15-jähriges Bestehen.

Der Sattler Michael Ruoff mit seinen Team (von links) Amelie, Simon, Annalena. Foto: Christian Rudnik

Michael Ruoff ist stolz darauf, dass sich sein Konzept entgegen vieler Unkenrufe bewährt hat: „Wir hatten in den vergangenen Jahren nur ganz wenige Wechsel.“ Zwar sind von der „Gründungsriege“ nur noch er und Holzbildhauer Johannes Rößle im Gewerkhaus tätig, aber viele Mitstreiter haben sich erst nach etlichen Jahren in den Ruhestand oder auf zu neuen Ufern gemacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

