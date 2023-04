Die international gefragte Keramikerin Young-Jae Lee stellt in Dießen aus

Keramikfans dürfen sich freuen. Pünktlich zum Dießener Töpfermarkt zeigt die international geschätzte Keramikerein Young-Jae Lee im Blauen Haus in Dießen ihre Arbeiten.

Die international hochgeschätzte Keramikerin Young-Jae Lee präsentiert zum diesjährigen Diessener Töpfermarkt im Kulturforum Blaues Haus ihre künstlerischen Unikate. Unter dem Titel "Gefäße retrospektiv" werden Lees Keramikobjekte vom 18. bis 21. Mai zu sehen sein. Für Keramikfans in Süddeutschland eine einmalige Gelegenheit. Die Arbeiten von Young-Jae Lee sind derzeit noch (bis 23. April) im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe zu sehen.

Die 1951 im südkoreanischen Seoul geborene Young-Jae Lee gilt seit 40 Jahren als wegweisende Persönlichkeit im Bereich Keramik. Ihre Objekte, die eine ostasiatische und europäische Formensprache verbinden, wurden international ausgestellt und befinden sich weltweit in Museen und Privatsammlungen, unter anderem im Boston Museum of Fine Arts, im Israel Museum of Jerusalem, im Museum für angewandte Kunst in Wien, in der Pinakothek der Moderne in München und im Museum für Asiatische Kunst in Berlin. Die Faszination der Bauhaus-Idee lockte Lee schon sehr früh nach Deutschland. In Wiesbaden studierte sie Keramik und Formgestaltung. 1987 übernahm sie die Leitung der Keramischen Werkstatt Margaretenhöhe in Essen. Lees vielfach preisgekrönte Keramik – feinste Schalen und Teekannen sowie die berühmten Spindelvasen – wird in der ganzen Welt verkauft. Ihre Einzelstücke sind bei internationalen Sammlern heiß begehrt.

Töpfermarktleiter Wolfgang Lösche: "Young-Jae Lee und ihre Keramik kenne ich seit mehr als 30 Jahren. Zunächst haben wir uns regelmäßig auf der Frankfurter Herbstmesse getroffen. Damals habe ich den Messestand für die elterliche Werkstatt aufgebaut und mitbetreut. Später, als ich ab 1985 bei der Handwerkskammer für München und Oberbayern im Ausstellungsreferat der Galerie Handwerk arbeiten konnte, haben wir Young-Jae Lee und die Keramik der Werkstatt Margaretenhöhe dort regelmäßig und sogar mit einer Einzelausstellung gezeigt. Mich hat anfangs das Geschirrprogramm für den täglichen Gebrauch sehr fasziniert. Die Verbindung von asiatischer und europäischer Ästhetik hat einen großen Reiz. Es ist schlicht, schön und funktioniert hervorragend. Später fand ich auch die Einzelstücke von Young Jae Lee immer interessanter. Es freut mich sehr, dass es uns gelungen ist, für den diesjährigen Töpfermarkt eine retrospektive Ausstellung mit Gefäßen von Young-Jae Lee im Blauen Haus in Dießen zeigen zu können."

Der Dießener Töpfermarkt beginnt traditionell an Christi Himmelfahrt

Traditionell wird der Dießener Töpfermarkt in diesem Jahr wieder an Christi Himmelfahrt veranstaltet. Vom 18. bis 21. Mai präsentieren rund 160 Keramiker aus 13 Ländern vor der Kulisse des Ammersees ihre Werke, darunter Aussteller aus Italien, Frankreich, Belgien, Spanien, Estland, Tschechien, Griechenland, Niederlande, Slowenien, Österreich, Korea und der Ukraine. Handwerkliches Gebrauchsgeschirr und keramische Unikate begeistern das Publikum auf dem internationalen Keramikfestival immer wieder aufs Neue. Jedes Jahr lockt der Diessener Töpfermarkt bis zu 60.000 Besucher an den Ammersee. Die Keramikfans kommen nicht nur aus der Region, sondern auch aus Italien, Österreich und der Schweiz. (AZ)

