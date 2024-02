Dießen

06:00 Uhr

Die Jelineks bereisen von Dießen aus die weite Welt

Claudia und Tomas Jelinek auf dem Gipfel des 4897 Meter hohen Mount Vinson in der Antarktis, dem letzten der Seven Summits von Tomas Jelinek im Januar 2020.

Plus Das Ehepaar Claudia und Tomas Jelinek aus Dießen ist viel auf der Welt unterwegs, beruflich, oder um die höchsten Berge zu besteigen. Demnächst präsentieren die beiden auch eine Fotoausstellung.

Von Sigrid Merkl

Als Einladungskarte zur Ausstellung „Himalaya – Sitz der Götter“, haben Claudia und Tomas Jelinek eine kleine Bildergeschichte zusammengestellt: Bunte Gebetsfahnen, die im kargen Hochgebirge aufgereiht an Leinen flattern; zwei Frauen mit wettergegerbten Gesichtern; eine Art Miniaturtempel, aufgeschichtet aus Steinen; dazu zwei junge Mönche, die mit ihren röhrenförmigen Musikinstrumenten ein wenig an Alphorn-Bläser erinnern. Ab 1. März sind die Fotos zusammen mit vielen weiteren stimmungsvollen Bildern im "Blauen Haus" in Dießen zu sehen, die einen konkreten Eindruck geben von dieser fernab gelegenen und für viele Menschen unerreichbaren Kultur. Und die Ausstellung gibt auch einen kleinen Einblick in die großen Leidenschaften der Jelinek: Reisen und Bergsteigen. Tomas Jelinek etwa hat auf allen Kontinenten die höchsten Berge bestiegen. Unter anderem dafür wurde er bei der Sportlerehrung beim gemeindlichen Neujahrsempfang ausgezeichnet.

Die Auswahl aus rund 5000 brauchbaren Fotos von der ganzen Himalaya-Kette, also ab Indien und bis Bhutan, sei ihnen nicht leicht gefallen. Denn am Ende waren es ja „nur“ 50 Bilder, die nun gezeigt werden. Da fällt das Loslassen schwer. Eine befreundete Grafikerin habe ein wenig nachgeholfen, stellenweise den optischen Rotstift angesetzt, das Ganze gebündelt und gestrafft. Angesichts eigener Naturerlebnisse in der faszinierenden Bergwelt, zahllosen Begegnungen mit Einheimischen und überwältigender Gastfreundschaft war die Arbeit an den Fotos „sehr emotional“, bekennt Claudia Jelinek: „Der Himalaya hat definitiv einen ganz besonderen Platz in unseren Herzen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen