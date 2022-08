Die Kämmerin geht in Dießen schon wieder

Plus Dießens Kämmerin arbeitet seit 13 Monaten für die Gemeinde und verabschiedet sich in Kürze schon wieder. Auch eine Kollegin kündigt. Der Geschäftsstellenleiter äußert sich.

Gleich zwei Abgänge in der Kämmerei muss der Markt Dießen verkraften. Sowohl die Kämmerin selbst, Kornelia Mollemeier, als auch eine Mitarbeiterin haben gekündigt. Unsere Redaktion hat bei Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer zu dem Thema nachgehakt.