Die Kolpingsfamilie macht in Dießen nicht nur den Fasching

Die Kolpingsfamilie ist nur ein kleiner Verein in Dießen. Für den Familienfasching läuft er zur Hochform auf. Die Gruppe macht aber auch mit vielen weiteren Aktivitäten auf sich aufmerksam.

Wer in Dießen den Fasching sucht, der findet ihn vor allem im Traidtcasten: Dort hat auch heuer wieder der traditionelle Familienfasching getobt. Es ist die mit Abstand größte Veranstaltung, die die örtliche Kolpingsfamilie jedes Jahr auf die Beine stellt. Von 14 bis 17 Uhr war der mit Lampions und Girlanden geschmückte Pfarrsaal die Arena für das „Bunte Treiben“ mit 160 Kindern und mehr als 100 Erwachsenen.

Neben bestens verkleideten und begeisterten Kindern bis elf Jahren folgten auch viele Eltern und Großeltern der Einladung. Mit Spiel, Spaß, Stimmung, Würsteln, Krapfen, Kaffee und Kuchen vergingen die drei Stunden „Fasching – Fasnacht – Karneval“ schnell und unterhaltsam. Zum Schluss herrschte Spannung unter vielen närrischen Gästen, als die Lospreise der Kindertombola verkündet und verteilt wurden, bei der jedes Los gewann.

Viele Helfer, Spender und Bäcker ermöglichen den Dießener Familienfasching

Viele haben mitgeholfen, gespendet und gebacken, besonders der Kindergarten St. Gabriel mit Erzieherin Sabine Ernd und Ehemann Michael (DJ und Hauptpreis-Spender) und deren Kollegin Julia Scheicher. Jürgen Gerum stellte die Musikanlage bereit, die Metzgerei Rieß und den Bäckereien Backröhrl und Kasprowicz unterstützten den Familienfasching mit "sozialen Preisen", wie die Kolpingsfamilie mitteilt. Zwei Firmen und die örtlichen Banken steuerten Preise für die Tombola bei.

(Von links) Renate Heggmaier, Sabine Ernd, Stefan Brachner, Julia Scheicher und Michael Ernd (als DJ) bescherten rund 160 Kindern in Dießen reichlich Faschingsgaudi. Foto: Stefan Brachner

Die Dießener Kolpingsfamilie, um die es viele Jahre sehr ruhig gewesen war, macht seit einigen Jahren wieder regelmäßig auf sich aufmerksam. Der bereits 1890 gegründete Verein war 2017 kurz vor der Auflösung gestanden, als er gerade noch zwölf Mitglieder hatte. Inzwischen sind es 36 Personen im Alter von drei bis 88 Jahren und man wünscht sich, dass es noch mehr werden. Die Kolpingsfamilie ist ein katholischer Sozialverein dessen Mitglieder das Leben in Familie, Beruf und Gesellschaft bewusst und verantwortlich mitgestalten wollen. Begründer der Kolpingsfamilien war der Schuhmachergeselle und Priester Adolph Kolping (1813-1865). Wie dieser suchen die Vereinsmitglieder nach Antworten auf die Fragen und Nöte von heute und bemühen sich um die Bewahrung der Schöpfung sowie um mehr Gerechtigkeit und Geschwisterlichkeit unter den Menschen – und das zuerst im eigenen Umfeld.

Der Vorsitzende Stefan Brachner kennt die Kolpingsfamilie schon lange

Danach sind auch die Aktivitäten der Dießener Kolpingsfamilie ausgerichtet. Dazu gehören Teilnahmen an kirchlichen Festtagen mit Kolping-Banner, das Kinderkino, ein Ramadama, Tier- und Fahrradsegnungen, Schöpfungswanderungen, Skiausflüge, der Nikolausdienst im Stephanshof, Stammtische und sozialpolitische Vorträge. Spenden für die Dießener und Gäste in Form einer Parkbank am Schatzberg oder einer Federwippe für Kleinkinder am Spielplatz in St. Georgen kamen gut an.

Die Dießener Kolpingsfamilie leitet Stefan Brachner, Familienvater mit zwei kleinen Kindern. Schon in seiner Jugend in Murnau war er in der dortigen Kolpingsfamilie aktiv. Sein Großvater war vor 100 Jahren am 3. März Gründungsmitglied der Kolpingsfamilie Dietfurt in der Oberpfalz.

Mit der Dießener Kolpingsfamilie können Familien auch Urlaub machen

Mit seiner Stellvertreterin Renate Heggmaier, Schriftführer Volker Bippus und Präses Pfarrer Josef Kirchensteiner plant er das Programm. Damit auch in Zukunft Aktionen stattfinden können, brauche es genug Mitwirkende. Allein beim Familienfasching waren am Sonntag gut 20 Helferinnen und Helfer jeden Alters im Einsatz. Brachner weiß, dass sich in der heutigen Zeit kaum ein Jugendlicher oder junger Erwachsener länger ehrenamtlich verpflichten wolle. Für einzelne Projekte sollten sich jedoch genug Personen finden lassen, hofft er. Er könne sich auch vorstellen, dass die Dießener Vereine noch häufiger miteinander Veranstaltungen durchführen, wie es sein Verein bei Vorträgen bereits mit der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung macht, die zuvor rund 30 Jahre den Familienfasching organisierte.

Bekannt ist die Kolping-Organisation auch für ihre Familienferienstätten, zum Beispiel in Pfronten und Wertach im Allgäu sowie in Teisendorf im Chiemgau. Alle, die mehr über die Kolpingsfamilie wissen wollen, lädt Stefan Brachner ein, eine ihrer Veranstaltungen zu besuchen: "Jede christlich orientierte Person, egal welchen Alters, ist herzlich willkommen."

Das neue Programm liegt ab Anfang März im Schriftenstand im Marienmünster und St. Stephan aus, Brachner freut sich aber auch über jeden direkten Kontakt, Telefon 08807/9470022, E-Mail kolping@brachner.de. (AZ)