Dießen

12:00 Uhr

Die Kunstanstalt in Dießen verwandelt sich in einen Szene-Club

FEH in der freien Kunstanstalt in Dießen mit (von links) Manuel da Coll, Miyaji Mitsuyoshi, Oliver da Coll Wrage, Julia Fehenberge und Andé Schwager.

Plus FEH und Seféria begeistern mit Triphop und Weltmusik in der Freien Kunstanstalt in Dießen das Publikum. Die Vorband ist eine Geheimtipp-Überraschung.

Von Andreas Frey

„ Weihnachten und Ostern an einem Tag“: Diese Formulierung traf ausgerechnet auf einen schneeregnerischen Novemberfreitag zu, denn in der „Freien Kunstanstalt“ wurden selbst die Mitglieder der Hauptband davon überrascht, dass schon die Vorgruppe hohe Liga war. Exakt einen Monat vor Heiligabend wurden somit rund 80 Besucher von gleich zwei großartigen Auftritten beschenkt.

Das Staunen war garantiert, denn die Münchner Gruppe „Seféria“ – erst vor einem Jahr formiert – läuft noch in der Kategorie „Mundpropaganda“. Angetrieben von der griechischen Sängerin Chrisa Lazariotou ließen sich mit der scheinbar harmlosen Kombination aus Hackbrett, Gesang, Cajon und türkischer Laute die Zuhörer fesseln.

