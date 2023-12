Die Lage ist oft nicht so schlecht wie die Stimmung

Wetter, Krieg und Inflation: Oft konnte man 2023 den Eindruck gewinnen, alles sei eine einzige Krise. Es stimmt, manches könnte besser sein. Aber die Stimmung ist oft schlechter wie die Lage.

Vor einem Jahr haben wir an dieser Stelle nach mehr als zwei Corona-Ausnahme-Jahren über den Wiederbeginn eines Normalzustands reflektiert. Aber was heißt schon normal? So normal wie zuvor war manches dann doch nicht, das zeigte sich bald. Was wir damals noch als neu und ungewohnt empfunden haben, ist inzwischen schon fast normal, während uns 2023 wieder einige neue oder zumindest seit vielen Jahren nicht mehr gemachte Erfahrungen beschert hat.

Fast schon zum Normalzustand geworden ist das Krisengefühl, gespeist von Stichworten wie Klima, Krieg und Inflation, bisweilen auch von eigentlich ganz normalen Dingen wie einem saisonal erhöhten Krankenstand aufgrund von Erkältungskrankheiten. Wie das Tüpfelchen auf dem I passt dann auch noch dazu, dass zwei Tage anhaltender Schneefall unsere Infrastruktur teilweise mehr als eine Woche lang lahm legt.

Da kann sich schon das Gefühl ausbreiten, dass Gesellschaft, Wirtschaft und Politik manches Selbstverständliche nicht mehr so recht auf die Reihe bekommen. Zumal ja eine funktionierende Eisenbahn nicht das einzige Versprechen ist, das sich nicht wirklich erfüllt. Was nutzen beispielsweise alle Rechtsansprüche auf Kinderbetreuung oder aus Leistungen der Pflegeversicherung, wenn es nicht genügend Menschen gibt, die die Kinder betreuen und erziehen und die alten Menschen pflegen? Was nutzen Schulen, die immer schwächere Lernergebnisse bringen, wie die jüngste Pisa-Studie wieder zeigte?

Gerade ältere Menschen sind zunehmend verunsichert. Welchen Vorteil bringt ihnen die Digitalisierung, wenn es keinen Ansprechpartner mehr am Telefon gibt? Wie teuer wird für sie der Klimaschutz, wenn sie ihr Haus energetisch sanieren (müssen)? Manche Sorgen sind berechtigt, andere werden auch geschürt.

Andererseits, das muss man gerade auch vor Ort in den Gemeinden anerkennen, werden speziell im sozialen Bereich große Anstrengungen unternommen: Nachbarschaftshilfen, die Tafel, Seniorenmittagstische, Aktivitäten im Dorfhaus in Schondorf oder im Bürgertreff in Utting, neue Pflege- und Betreuungsangebote werden gemacht. Das gesellschaftliche Miteinander ist nach wie vor intakt, auch wenn in schöner Regelmäßigkeit über den Mangel an Ehrenamtlichen geklagt wird.

Wir sollten gelegentlich auch etwas Abstand gewinnen zu den Krisengemälden unserer Zeit und die jetzige Lage mal in Relation zu dem zu setzen, was unsere Eltern- und Großelterngeneration erlebt hat. Die große Inflation von 1923, die nach dem Blutvergießen im Ersten Weltkrieg und der folgenden Spanischen Grippe Millionen Menschen ins Elend stürzte, hat sich in diesem Jahr zum 100. Mal gejährt. Einige wenige Menschen gibt es noch, die vom Zweiten Weltkrieg und Vertreibung der Not der ersten Jahre danach erzählen können. Oder nehmen wir die 1970er-Jahre, die von Öl- und Wirtschaftskrisen, dem Kalten Krieg und nicht wenigen heißen Kriegen und Terrorismus geprägt waren. Dann folgten die 1980er-Jahre mit Waldsterben und einer sich auch später infolge der Wiedervereinigung haltenden hohen strukturellen Arbeitslosigkeit. Ein paar Prozentpunkte Kaufkraftverlust, wie wir sie in den vergangenen Monaten erleben habt, bedeuten für sehr viele Menschen zwar einen Wohlstandsverlust, aber er ist doch weit vom Ausmaß früherer Verluste an Wohlstand, Gesundheit und Lebenszeit entfernt.

Aber es hängt auch nicht 100 Jahre nur auf einer Seite, sagten die Alten gerne. Die Arbeitslosigkeit ist dem Fachkräftemangel gewichen. Den sauren Regen gibt es dank Luftreinhaltung nicht mehr, doch setzt nunmehr die wiederkehrende sommerliche Trockenheit dem Wald zu. Vor ein paar Jahren sorgte man sich noch vor den sozialen Folgen eines Bevölkerungsrückgangs in Deutschland, heute vor einer unkontrollierten Zuwanderung. Probleme werden immer wieder gelöst, doch dann entstehen die nächsten. Das Spiel beginnt von vorn, das dauerhafte Glück gibt es nicht.

Es ist eine banale Feststellung, aber sie ist doch richtig: In jeder Krise steckt die Chance auf eine bessere Zukunft. Es liegt an jedem Einzelnen, diese Chance zu ergreifen. Freilich, nicht jeder kann dies aufgrund seiner persönlichen Lebenssituation im gleichen Maße tun, aber in uns allen steckt manchmal mehr, als wir denken.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe AK-Leserinnen und -Leser ein gutes Jahr 2024: dass Ihnen das Vertraute erhalten bleibt, dass Sie aber auch interessante und neue Erfahrungen machen und am Ende sagen können, dass Ihnen manches gut oder besser als erwartet gelungen ist, ganz besonders aber Wohlbefinden und Gesundheit. Und lassen Sie sich nicht gleich verunsichern von den Lautsprechern jeglicher Richtung.

Und wir freuen uns darauf, auch im nächsten Jahr wieder über die Themen berichten zu können, die Sie bewegen, über Vertrautes, Neues und Spannendes.