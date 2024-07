Die Mittelschule bringt pures Gold für die Gesellschaft hervor

Abschiednehmen hieß es für die 9. Klassen der Carl-Orff-Schule (COS) in Dießen, die im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung mit Zeugnisübergabe und anschließendem Abschlussball aus der Schule entlassen wurden. Nach Begrüßung und Dank an die Gäste betonte Schulleiter Michael Kramer in seiner Rede, wie wertvoll die Mittelschüler für unsere Gesellschaft seien: „Ihr seid pures Gold – macht was daraus - sei es als Handwerker oder nach dem Besuch einer weiterführenden Schule.“

Nicht von Gold, sondern von ihren Schülern als einzigartige Perlen sprachen die Klassleiterinnen Ursula Haubner und Irene Gleixner, die drei Jahre lang die Schüler auf ihrem Weg begleitet und zu einer Gemeinschaft geformt hatten. Jeder Schüler sei ein Perleneinzelstück, das die Perlenkette bunt und wertvoll gemacht hätte. Mit ein wenig Wehmut wünschten sie ihnen viel Glück und Erfolg für die Zukunft.

Nicht nur die drei Besten können sich an der Carl-Orff-Schule über eine besondere Anerkennung freuen

Bürgermeisterin Sandra Perzul ermunterte die Schüler dazu, nie aufzugeben und für sich das Richtige im Leben zu finden. Außerdem ehrte sie die besten Schüler Finn Ortner, Antonia Berghofer und Latisha Oueslati mit Geldgeschenken. Einen erstmals vom Förderverein ausgelobten Preis für soziales Engagement in der Schule und in der Gesellschaft in Höhe von 100 Euro erhielt Linus Zeller. Bevor die Zeugnisse endlich verteilt wurden, bedankten sich Schüler und Eltern noch mit kleinen Geschenken bei den Lehrkräften.

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von einer musikalischen Perle aus der 9b – Marlene Wilhelm an der Trompete, die von Lehrer Jakob Jokisch am Klavier begleitet wurde, sowie der COS-Lehrerband.

Einen unterhaltsamen Rückblick, der die Gäste noch mal in die letzten drei Schuljahre führte, bot ein kurzer Film von Jonathan Spatz. Direkt im Anschluss an die Feier ging es zum mit Spannung erwarteten Tanzkursabschlussball nach Raisting, für den die Schüler die Wochen vorher fleißig geübt hatten. Hier zeigten sie, dass sie zu jungen Erwachsenen herangereift waren und die Welt nun auf sie wartet, heißt es in einer Mitteilung der Schule abschließend. (AZ)