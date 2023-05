Die MTV-Damen kommen über ein Unentschieden nicht hinaus

1:1 endet die Partie gegen deN FC Langengeisling für die Damen des MTV Dießen. MTV-Coach Nico Weis spricht von einem gerechten Ergebnis.

Am Samstag trennten sich die Damen des MTV Dießen und der FC Langengeisling 1:1 unentschieden. Bei sommerlichem Wetter waren beide Teams schnell auf Betriebstemperatur und erspielten sich Torchancen in Hülle und Fülle. Zur Halbzeit hätte es gut und gerne auch 2:2 oder 3:3 stehen können. Im zweiten Abschnitt erwischten die Gäste den besseren Start. Nach einem Angriff über die linke Seite traf Julia John zum Führungstreffer. Dießen wurde erst in der letzten halben Stunde wieder stärker und kam nach schönem Zuspiel von Caro Bader durch Steffi Köhler zum verdienten Ausgleich nach 70 Minuten.

"Das Spiel hatte immer wieder Phasen, in denen eine Mannschaft dominiert hat. Sehr viele hochkarätige Torchancen, ich denke, am Ende war es ein gerechtes Ergebnis", sagte MTV-Coach Nico Weis nach dem Spiel. Kommendes Wochenende gastiert die SpVgg Hebertshausen am Ammersee, Anstoß ist am Samstag um 15 Uhr in Dießen. (AZ)