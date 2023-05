Die MTV-Fußballerinnen sind wieder auf Erfolgskurs

Mit drei Punkten kehren die Fußballerinnen des MTV Dießen vom Auswärtsspiel gegen die SpVgg Hebertshausen heim. Am Wochenende geht es zum SV Saaldorf.

Die Fußballerinnen des MTV Dießen waren im Landesliga-Nachholspiel am Dienstagabend bei der SpVgg Hebertshausen erfolgreich. Von Beginn an spielte das Team von Coach Nico Weis munter nach vorn und wurde dafür früh belohnt. Zoe Klein verlängerte per Kopf auf Andrea Bichler, die sich über die rechte Seite durchsetzte und mustergültig Sandra Kemmelmeier bediente, die nur noch zur 1:0-Führung einschieben musste.

Hebertshausens beste Chance war ein schöner Schuss aus der zweiten Reihe, der knapp am Tor vorbeistrich. Dießen allerdings hatte klar die besseren Chancen. Andrea Bichler lief den Gegnerinnen ein ums andere Mal auf und davon, umkurvte Hebertshausens Keeperin und war nur durch ein Handspiel zu stoppen. Zwar vergab Kapitänin Maria Breitenberger den fälligen Strafstoß, nach erneutem Foul an Bichler trat sie aber ein zweites Mal an und verwandelte zum 2:0.

Der MTV Dießen hatte klar die besseren Chancen



Nach dem Seitenwechsel verpasste der MTV Dießen die frühe Vorentscheidung, Hebertshausens Keeperin hielt stark. Das Spiel wurde sehr zerfahren, in der zweiten Halbzeit waren große Highlights eine Seltenheit. Am Ende blieb es schließlich beim 2:0-Auswärtserfolg der Dießenerinnen., die am kommenden Wochenende auswärts auf den SV Saaldorf treffen.

Die MTV-Damen spielten mit: Müske, Baur, Bauer, Stemmer, Schultheiß, Stapff, Breitenberger, Bader, Klein, Bichler, Kemmelmeier, Zenker, Zernikow, Schüler, Böck. (AZ)

