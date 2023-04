Die "Münchner Française" lernen und dann in Dießen den Mai tanzen

Kreisheimatpfleger Magnus Kaindl lädt zum Tanzkurs ein. Gelehrt wird die "Münchner Française", die auch eine der Höhepunkte beim alljährlichen Tanz in den Mai ist.

Die "Münchner Française" ist wohl eine der bekanntesten historischen Tanzformen aus dem 19. Jahrhundert in München und ganz Südbayern. Ganz im Stil der damaligen Zeit vermittelt der Tanzmeister Magnus Kaindl die einzelnen Abfolgen und gibt die Kommandos zu den einzelnen Figuren. Dazu spielt Johannes Sift live überlieferte Quadrille-Melodien auf der Steirischen Harmonika.

Am Montag, 24. April, lädt der Kreisheimatpfleger Magnus Kaindl ab 20 Uhr in das Vereinsheim des Dießener Trachtenvereins, Vogelherd 1 in Dießen ein, um diese alte Tanzform kennenzulernen. Es handelt es sich um einen fünfteiligen Kontra-Tanz, bei dem sich die Tanzpaare in Reihen gegenüberstehen und miteinander verschiedene Figurenabfolgen tanzen.

Ohne Tanzvorkenntnisse den passenden Tanzpartner finden

Damit die Tanzbegeisterten den Durchblick behalten, erklärt und zeigt Magnus Kaindl jede Abfolge einzeln und mit Live-Musik vor. Für die Teilnahme sind keine Tanzvorkenntnisse notwendig. Singletänzer und -tänzerinnen finden sich vor Ort spontan zu Tanzpaaren zusammen. Das Angebot ist kostenlos. Anmeldung und weitere Informationen zum Tanzkurs gibt es von Magnus Kaindl nach einer E-Mail an magnus.kaindl@heimatpfleger.bayern.

Das Angebot kann laut Magnus Kaindl auch als Auffrischungskurs für den "Tanz in den Mai" am 30. April, ab 20 Uhr im Dießener Traidtcasten genutzt werden, wo die "Münchner Française" eine der Tanzhöhepunkte sein wird. Weitere Informationen hierzu unter www.trachtenverein-diessen.de/termine

Der Tanzkurs "Münchner Française" ist ein Angebot der Kreisheimatpflege im Landkreis Landsberg, Fachbereich Volksmusik, in Kooperation mit dem Heimat- und Trachtenverein Dießen. (AZ)

