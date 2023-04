Die Musikschule in Dießen hat eine neue Musikpädagogin

Mit Francesca Andreula wird das Team der Dießener Musikschule ab Mai verstärkt. Die Pianistin will Fantasie und Selbstwertgefühl fördern.

„Jeder kann was“, unter diesem Motto startet die Pianistin und Musikpädagogin Francesca Andreula ab Mai an der Musikschule Dießen durch.

Insbesondere Kindern und Jugendlichen möchte Francesca Andreula die Musik nahebringen, deren Fantasie und Selbstwertgefühl fördern. „Als Kind verliebte ich mich in die imposanten Klänge der Kirchenorgel. Das war mein „mind blowing moment“. Von da an war Organistin mein Traumjob“, erinnert sich die gebürtige Italienerin.

Erst als Francesca 16 war, hätten ihre Eltern, die als Gastarbeiter aus Apulien nach Deutschland gekommen waren, genügend Geld gehabt, um ihrer Tochter Klavierunterricht zu bezahlen. Seither habe sie das Klavierspielen nie mehr losgelassen.

Ihre Ausbildung begann Francesca Andreula an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach und schloss diese, nach weiteren fünf Jahren Studium am Richard-Strauß-Konservatorium in München ab. Auf Anhieb fand sie in ihrer Heimat, im Landkreis Günzburg, eine Anstellung als Klavierlehrerin an einer kommunal verwalteten Musikschule und blieb dieser Schule 26 Jahre treu. Eine Treue, die ihr sogar eine Ehrenurkunde des Freistaates Bayern einbrachte.

Francesca Andreula organisierte für ihre Schülerinnen und Schüler Vorspiele und Konzerte, außerdem war sie jahrelang als Organistin in ihrer Heimatgemeinde tätig. Sie war für die musikalische Gestaltung von Gottesdiensten, Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen und für die Gestaltung von Festgottesdiensten zuständig.

Wie alle ihre Schüler förderte die Pianistin auch ihre eigenen Kinder musikalisch. Ihre Tochter studiert heute Harfe an der Musikhochschule in Mannheim, ihr Sohn gewann in einem Talentwettbewerb den 1. Platz mit seiner E-Gitarre und spielt in einer Rockband.

Zusammenarbeit mit anderen Instrumental- und Gesangsklassen

Als Korrepetitorin ist die Klavierlehrerin jedes Jahr beim „Solo-Duo-Wettbewerb“ des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes dabei. Ihre Schüler begleitet sie gerne beim „Konzert junger Talente“, sowie bei „Jugend musiziert“ bis hin zum Landesentscheid. Im Rahmen ihrer bisherigen Tätigkeit förderte sie die Ensemblearbeit und die Zusammenarbeit mit anderen Instrumental- und Gesangsklassen. „Ich würde mich sehr freuen, wenn das auch in der Musikschule Dießen gelingen würde“, sagt sie.

Schüler, die an musischen Schulen lernen, bereitet Francesca Andreula auf Prüfungen vor, ob für das Abiturvorspiel oder für die Aufnahmeprüfung für ein Musikstudium. „Die Vorbereitung auf einen Wettbewerb oder eine Prüfung ist eine sehr intensive Erfahrung und katapultiert die pianistische und künstlerische Entwicklung eines Schülers in andere Sphären“, weiß sie aus ihrer langjährigen Berufserfahrung und gerät ins Schwärmen: „Mit einem Flügel kann man kleine und große Räume mit Klang erfüllen, und das ganz ohne Strom und technischen Firlefanz. Und man kann sogar ein ganzes Orchester ersetzen.“ Dennoch liegt der Musikpädagogin das Zusammenspiel mit anderen Musikern sehr am Herzen.

„Wir freuen uns ganz besonders, dass wir eine Klavierlehrerin wie Francesca Andreula für unsere Musikschule gewinnen konnten“, sagt Thomas Schmidt, Leiter der Musikschule Dießen. (AZ)

