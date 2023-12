Dießen

Die Nachbarschaftshilfe Dießen stößt auf das Zehnjährige an

Plus Seit zehn Jahren unterstützt die Nachbarschaftshilfe in Dießen bei kleinen und größeren Problemen. Dafür ernten die Engagierten viel Dankbarkeit.

Das Leben wird im Alter nicht unbedingt leichter, aber auch junge und fitte Menschen können zwischendurch in eine Notlage geraten. Da ist es wichtig, einander unter die Arme zu greifen, so wie es der Verein Nachbarschaftshilfe Dießen seit zehn Jahren mit viel Überzeugung, Engagement und großer Freude macht. Der Verein beging sein Jubiläum kürzlich mit einem Info-Stand an der Sparkasse, wo Vorsitzende Sabine Krämer mit dem Vorstandsteam passend zur Jahreszeit Punsch, Glühwein und kleine Präsente bereithielt, gemeint als Dankeschön für ehrenamtliche Helfer sowie Sponsoren.

Auf die Spenden verschiedener Banken sei man ebenso angewiesen wie auf die Gemeinde und das weitreichende Netzwerk an beratenden Einrichtungen im gesamten Landkreis, sagt Krämer. Ohne sie würde die Nachbarschaftshilfe so nicht funktionieren.

