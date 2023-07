Dießen

Die neuen Dießener Seeanlagen: Von Licht und Schatten

Plus Nach zwei Jahren Bauzeit werden am Samstag die neu gestalteten Seeanlagen in Dießen gefeiert. Wir haben uns umgehört, wie der Umbau der Promenade in Dießen ankommt.

Von Gerald Modlinger

Die Aufstellung der Holzliegen in den Boxler-Anlagen war vor zehn Tagen der letzte Akt, jetzt sollen die neu gestalteten Dießener Seeanlagen am Samstag, 8. Juli, offiziell eingeweiht werden. "Buntes Dießen, lebendige Seeanlagen" lautet dabei das Motto. Vorab haben wir Entscheidungsträger und Besucher der Seeanlagen sowie die Betreiberin des Kiosks gefragt, wie ihnen die Promenade jetzt gefällt.

5,5 Millionen Euro hat die Neugestaltung der Seeanlagen zwischen den Fischerhütten und dem Strandhotel gekostet. Hat die Investition die Erwartungen erfüllt? Im Wesentlichen lautet die Antwort ja, allerdings bleiben Kritikpunkte. Die deutlichste Veränderung zeigt sich an der 270 Meter langen Uferlinie. Wo sich früher eine sowohl die Wellen als auch die Besucher der Seeanlagen abweisende grobe steinerne Böschung befand, kann man jetzt auf weißen Steinstufen direkt am Wasser sitzen oder die Füße in die kühle Flut tauchen. In den Boxler-Anlagen südlich der Mühlbach-Mündung wird die neue Ufertreppe mit bepflanzten Bereichen unterbrochen. Damit sind wir auch schon bei dem Teil der Seeanlagen, der nach der Umgestaltung einhellig als am gelungensten betrachtet wird. Genau dort haben sich am Montag kurz vor Mittag Birgit und Roman Pauer niedergelassen. Das Ehepaar aus Freiburg macht für ein paar Tage am Ammersee Urlaub und unternimmt eine Radtour von Utting nach Andechs. Die Wasserpflanzen gefallen den Pauers besonders gut, und die freie Sicht auf den See. Deswegen haben sie sich hierhin gesetzt und nicht da, wo man von den Bänken aus auf das Metallgeländer blicken würde.

