Dießen

vor 16 Min.

Die neuen Parkgebühren in Dießen stoßen auf Kritik

Auch in Dießen muss inzwischen zumindest zeitweise an einigen Parkplätzen bezahlt werden.

Plus Seit Samstag muss an einigen Parkplätzen in Dießen bezahlt werden. Die Kritik an den neuen Gebühren lässt nicht lange auf sich warten. Worum es dabei geht.

Seit dem Wochenende müssen nicht nur in der Nähe der Bäder am Ammersee, sondern auch auf einigen weiteren Parkplätzen in Dießen Gebühren bezahlt werden – zwar bislang bloß an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr, aber auch, und gerade das stößt auf Widerspruch. Kritik gibt es unter anderem aus der Markthalle. Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung distanzierte sich ein Gemeinderatsmitglied erneut von dem Parkgebührenbeschluss.

