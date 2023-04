Die Post in Dießen ist zu: Gute Wünsche und einiger Unmut

Seit Freitagmittag ist die Postagentur am Dießener Bahnhof zu. Wann die Post in Dießen wieder präsent ist, bleibt aber weiter unklar.

Am Freitagmittag hat die Postagentur im Dießener Bahnhof ihren Betrieb eingestellt. Wann der Postbetrieb in der Marktgemeinde wieder aufgenommen wird, blieb auch bei dieser Gelegenheit unklar. Ein Mitarbeiter des Unternehmens brachte an der Eingangstür lediglich ein Papier an, das über alternative Post-Standorte in Fischen, Raisting, Schondorf und Utting (allerdings ohne Postbank) informiert. Bis kurz vor 12.30 Uhr kamen noch Kunden, um Geld abzuheben und Pakete aufzugeben. Auch Heinrich Sattler: der frühere Postbetriebsinspektor hatte nicht nur einen Brief dabei, sondern brachte auch seinen Ärger über die Schließung zum Ausdruck.

Sattler war 41 Jahre auf der gegenüberliegenden Seite der Bahnhofstraße Postbeamter gewesen, in dem 1924 erbauten repräsentativen Gebäude. Dort wurde der Postbetrieb vor 25 Jahren eingestellt und die Immobilie wurde verkauft. Seither stützte sich die Post in Dießen auf privat betriebene Agenturen, zuerst im früheren Farbengeschäft Feistl in der Prinz-Ludwig-Straße, dann im Bahnhof, wo die Familie Melzer die Agentur führte. Diese kündigte ihren Vertrag fristgerecht bereits vor einigen Monaten.

Die Post sucht Personal für den Standort Dießen

Seither konnte die Post keine Antwort darauf geben, wie sie ihren Betrieb, zu dem sie nach der Post-Universaldienstleistungsverordnung in Ortschaften mit mehr als 2000 Einwohnern verpflichtet ist, weiterführen möchte. Zuletzt hieß es zwar, man werde eine Filiale selbst betreiben, allerdings suche man dafür noch Personal, was bislang offenbar gefunden wurde.

Das fehlende Personal will Heinrich Sattler als Grund für das vorläufige Aus der Post in Dießen nicht gelten lassen. Er wisse etwa von einer im Ort lebenden Mitarbeiterin der Post, die in Weilheim tätig sei. Warum könne man dieser nicht sagen, sie solle in Dießen arbeiten und dort die Post nach dem Feiertag am Dienstag wieder aufmachen, fragte Sattler den Post-Mitarbeiter, der die Übergabe der Liegenschaft im Bahnhof am Freitag abwickelte. Dieser konnte ihm da freilich auch keine Antworten geben und verwies auf die Möglichkeit, sich an eine Hotline zu wenden.

Um kurz vor halb eins gab Sattler seinen Brief am Schalter ab, verbunden mit den besten Wünschen für die bisherigen Agenturbetreiber. Briefmarken habe er jedenfalls noch genug, meinte er dabei. Dann wurde noch ein allerletztes Paket gebracht und die Melzers schlossen die Tür ab.

